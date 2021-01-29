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硫化氫超過3倍！高雄工人抽汙水倒地 2女下去救人1人不治

聯合報 / 記者邱奕能王昭月／高雄即時報導

高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。 記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。 記者邱奕能／攝影

高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子，還有許的陳姓女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒，送醫搶救後，許男陳姓女友已由院方宣告死亡，另外許男還在搶救中。

據了解，現場消防員測得硫化氫數值最高一度達到35ppm，警消到場立即疏散市場內攤販及民眾。消防局第二救災救護大隊長陳明桐表示，硫化氫一旦超過10ppm就會對人體產生危害，輕則有身體不適感，重則昏迷死亡。

今天上午9點多時，三民市場包商陳姓老闆娘（41歲），還有許姓男子（48歲）、許的陳姓女友（43歲）在執行下水道清理工程，疑因有物品掉落到涵洞內，許男為撿拾，下到4米深的涵洞內後倒地，後續進入要救援許的陳姓女友與陳姓老闆娘也雙雙昏迷。

警消獲報後趕到現場將3人救出，陳姓老闆娘意識清醒送往阮綜合醫院，許男與許的陳姓女友2人送高醫搶救，許男恢復生命徵象，不過昏迷指數僅剩下3，陳姓女友急救無效，由院方宣告死亡，

目擊者說，9點多時，他見到許姓男子下去後不久，就呈現要暈倒狀態，他馬上叫救命，請一旁的2女來幫忙，結果沒想到雙雙下到涵洞後，兩人也不幸昏迷。

高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影
高雄三民區中華三路上的三民市場內，今上午9點多時傳出沼氣外洩意外。承包商陳姓老闆娘與許姓男子、許的女友，在市場內進行下水道清理作業時，3人陸續進入到涵洞內皆昏倒。記者邱奕能／攝影

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