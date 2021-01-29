快訊

GameStop美股之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

男子上海回國剛隔離期滿 入住北市他間旅館卻離奇身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市沼氣中毒三人送醫 專業人員：勿貿然進入搶救

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

去年12月至今，高雄市發生三起沼氣中毒意外。高市消防局特搜中隊表示，類似下水道這種侷促空間發生的事故，大部分與有毒氣體或空氣缺氧有關，現場工作人員施工前不可探頭嗅聞，務必要使用氣體偵測器偵探來判別是否存在有毒氣體或氧氣濃度不足，萬一有同伴疑似中毒倒下，不可以直接進入查看或搶救，盡快通報救災單位進行救援。

今天上午，高雄市三民市場發生疑似沼氣中毒事件，3人送醫1人不治。高市消防局四大隊特搜中隊指出，汙水地下道屬於密閉性的侷促空間，甲烷及二氧化碳等氣體（沼氣）會導致進入者缺氧不適，其他人若貿然進入搶救可能發生二次災害。

消防人員說，空氣中除氧氣外還有其他氣體，經由儀器判斷，若氧氣濃度低於18％，人體可能缺氧昏迷，許多氣體無色無味，工作人員不可仰賴是否有臭味來決定施工安全性，所以施工時不要隨意進入或探頭觀望施工地點，須先使用氣體偵測器來判斷有無存在有毒氣體、氧氣濃度不足或可燃性氣體達爆炸上下限，必要時啟動送風設備或穿載空氣呼吸器。

此外，許多施工現場的人員發現同伴進入閉密空間許久沒有回應，衝動進入搶救可能導致另一人倒下，這種行徑相當危險，一定要有人在外監控現場施工作業，必要時通報救災人員到場協助。

高雄市三民市場發生疑似沼氣中毒事件，3人送醫1人不治。記者徐白櫻／翻攝
高雄市三民市場發生疑似沼氣中毒事件，3人送醫1人不治。記者徐白櫻／翻攝

中毒 高雄市

延伸閱讀

高市廢棄戲院外牆倒塌 鑑定有危險停止使用

中壢一家四口一氧化碳中毒亡 死者主管：盡力協助爭取撫卹

中壢一家四口 一氧化碳中毒亡

父女疑一氧化碳中毒癱在地板 還好手機在身上打119獲救

相關新聞

高雄3名工人市場抽取汙水沼氣中毒 一女宣告不治

高雄市三民區中華三路上三民市場今早有3名工人執行抽取汙水工程時，發生沼氣中毒意外，其中48歲許姓男子被發現時意識模糊，已...

北市文林橋死亡車禍 女騎士因紙箱摔車遭砂石車後輪輾亡

台北市文林橋今天中午發生死亡車禍，20歲林姓女子騎車要下橋時，因騎過前方地面放置的紙箱上摔車，整個人捲入左邊的砂石...

影／五寶爸又爆負評！前房東怒轟：滿屋垃圾 用小孩製造同情

台中27歲的「五寶爸」江先生，育有5名子女且經濟陷入困境，去年底上網求售嬰兒車給女兒籌醫藥費引發關注，歷經近一個月的風波...

高雄今日戲院舊址外牆倒塌 傍晚住戶可返家

高雄新興區八德路與同愛街口的今日戲院舊址，昨天下午靠同愛街35巷的帷幕牆疑因地震倒塌，壓損4戶住戶房屋，

2歲童大腿疑遭幼兒園長打到瘀青 教育處硬起來開罰24萬

新竹市一間私立幼兒園去年11月發生一名2歲男童被家長發現雙腿多處瘀青，疑因園長失控嫌男童抽衛生紙幫同學擦嘔吐物幫倒忙，因...

林口發電廠海邊傳意外 女子疑自行走入海中溺水

新北市林口區林口火力發電廠一旁沙灘上今天發生一起意外，一名年約50歲的女子漂浮海上，被海巡署人員發現通報新北市消防局前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。