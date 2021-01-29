高市沼氣中毒三人送醫 專業人員：勿貿然進入搶救

去年12月至今，高雄市發生三起沼氣中毒意外。高市消防局特搜中隊表示，類似下水道這種侷促空間發生的事故，大部分與有毒氣體或空氣缺氧有關，現場工作人員施工前不可探頭嗅聞，務必要使用氣體偵測器偵探來判別是否存在有毒氣體或氧氣濃度不足，萬一有同伴疑似中毒倒下，不可以直接進入查看或搶救，盡快通報救災單位進行救援。

今天上午，高雄市三民市場發生疑似沼氣中毒事件，3人送醫1人不治。高市消防局四大隊特搜中隊指出，汙水地下道屬於密閉性的侷促空間，甲烷及二氧化碳等氣體（沼氣）會導致進入者缺氧不適，其他人若貿然進入搶救可能發生二次災害。

消防人員說，空氣中除氧氣外還有其他氣體，經由儀器判斷，若氧氣濃度低於18％，人體可能缺氧昏迷，許多氣體無色無味，工作人員不可仰賴是否有臭味來決定施工安全性，所以施工時不要隨意進入或探頭觀望施工地點，須先使用氣體偵測器來判斷有無存在有毒氣體、氧氣濃度不足或可燃性氣體達爆炸上下限，必要時啟動送風設備或穿載空氣呼吸器。