三民市場沼氣外洩意外1人恢復生命跡象 消防持續抽風

今天上午9點多，高雄市三民區中華三路上三民市場內，3名工人執行抽取汙水工程時，發生沼氣中毒意外，其中48歲許姓男子、43歲陳姓女子被發現時意識模糊，已無生命跡象，經搶救後，許男有恢復生命徵象。

另一名41歲陳姓女子較輕微，送阮綜合醫院時意識清楚。高雄市經發局表示，市場自治會委託業者執行每季抽取汙水作業，意外發生原因，市場管理處正在釐清、調查。

今天上午11點左右，消防局人員持續在現場處理，透過抽風設備等，要將氣體抽出，現場其他攤商、民眾也已疏散。