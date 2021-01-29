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三民市場沼氣外洩意外1人恢復生命跡象 消防持續抽風
今天上午9點多，高雄市三民區中華三路上三民市場內，3名工人執行抽取汙水工程時，發生沼氣中毒意外，其中48歲許姓男子、43歲陳姓女子被發現時意識模糊，已無生命跡象，經搶救後，許男有恢復生命徵象。
另一名41歲陳姓女子較輕微，送阮綜合醫院時意識清楚。高雄市經發局表示，市場自治會委託業者執行每季抽取汙水作業，意外發生原因，市場管理處正在釐清、調查。
今天上午11點左右，消防局人員持續在現場處理，透過抽風設備等，要將氣體抽出，現場其他攤商、民眾也已疏散。
消防局表示，今天上午9點30分許消防局獲報後派遣消防員趕往現場，消防局大隊長陳明桐率前金、十全、鼎金分隊及特搜人員到場救援，先救出41歲陳女，接著救出的許男、陳女呈現OHCA（失去生命跡象）狀態。
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