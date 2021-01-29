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玩立槳卻划不回岸上 5遊客小琉球海上驚魂
8名遊客昨天下午到屏東小琉球杉福海域玩SUP立槳，3人上岸後不見另5人蹤影，因天色漸暗，急向海巡署第5岸巡隊杉福安檢所求援，海巡署啟動聯合救援機制，琉球海域救難協會半小時後在外海1浬處找到失聯的5名遊客，將人員帶回，身體均無恙，結束這場海上驚魂記；5人上岸後直感謝救難人員解圍，因未查覺潮汐海流變化，怎麼划都划不回岸上。
杉福安檢所昨天上午5時40分接獲王姓遊客報案，指他和友人共8人下海玩SUP立槳，但只有3人上岸，另5人失聯，請求協尋；當時天色漸暗視線不佳，搜救難度頗高，海巡署第7巡防區指揮部立即啟動聯合救援機制，實施岸海聯合搜救，並聯繫琉球海域救難協會及琉球區消防隊投入搜救。
各單位到失聯海域搜尋，晚上6時13分傳回好消息，琉球海域救難協會於小琉球外海1浬處，發現失聯的5名遊客，將人和衝浪板先後載回岸上，5人神情疲憊均無外傷；他們岸後感謝救難人員解圍，因未查覺潮汐海流變化，怎麼划都划不回岸上，加上天色已暗，5人於是靠近一起等候救援。
南部分署第5岸巡隊指出，小琉球周邊海域為熱門水域遊憩活動勝地，但因一時大意未查覺潮汐海流變化，往往將自身陷於險境，本次救援任務幸賴各單位共同合作，在分秒必爭下完成救援，也籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身安全，並留意環境變化。
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