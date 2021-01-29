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高雄今日戲院舊址外牆倒塌 傍晚住戶可返家
高雄新興區八德路與同愛街口的今日戲院舊址，昨天下午靠同愛街35巷的帷幕牆疑因地震倒塌，壓損4戶住戶房屋，
高雄市政府工務局副局長黃榮慶今天上午到事故現場勘查，表示建築師技師公會勘，同愛街35巷倒塌建築帷幕牆在連結的部分須先把帷幕牆拆除；今天的工作會把崩落的結構物混泥土拿掉，由技師公會複勘後，預計會在傍晚，清理完成，可讓住戶回來。
他說，帷幕牆拆除下來，因為現有有安全上的疑慮，但還沒有到達紅單須立即拆除的狀態，要請屋主做必要改善，補強把安全有疑慮的地方。
今日戲院舊址外牆昨天下午大面積倒塌，未造成傷亡，目前受影響的住戶共21人安置飯店。
倒塌事故現場在同愛街35巷，早年因有西北戲院、東南戲院，還有影劇圈在高雄重鎮藍寶石歌廳，曾經人車雜沓，如今繁華落盡，歌廳、戲院已經拆除或改建成樓房。
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