高雄今日戲院舊址外牆倒塌 傍晚住戶可返家

今日戲院舊址外牆崩落，今天持續拆除。記者林保光／攝影 高雄新興區八德路與同愛街口的今日戲院舊址，昨天下午靠同愛街35巷的帷幕牆疑因地震倒塌，壓損4戶住戶房屋，

高雄市政府工務局副局長黃榮慶今天上午到事故現場勘查，表示建築師技師公會勘，同愛街35巷倒塌建築帷幕牆在連結的部分須先把帷幕牆拆除；今天的工作會把崩落的結構物混泥土拿掉，由技師公會複勘後，預計會在傍晚，清理完成，可讓住戶回來。

他說，帷幕牆拆除下來，因為現有有安全上的疑慮，但還沒有到達紅單須立即拆除的狀態，要請屋主做必要改善，補強把安全有疑慮的地方。

今日戲院舊址外牆昨天下午大面積倒塌，未造成傷亡，目前受影響的住戶共21人安置飯店。