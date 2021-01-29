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2歲童大腿疑遭幼兒園長打到瘀青 教育處硬起來開罰24萬

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市一間私立幼兒園去年11月發生一名2歲男童被家長發現雙腿多處瘀青，疑因園長失控嫌男童抽衛生紙幫同學擦嘔吐物幫倒忙，因而對男童施予暴力，事後園長態度反覆，氣得家長正式提出傷害告訴，市府教育處雖無法順利取得幼兒園監視器畫面，但根據驗傷單及園長自述，對園長開罰24萬元。

據了解，這間位於竹科旁的私立幼兒園，主打設有專業幼幼班，但其實過去違規累累，前年就遭到市府解除準公共化幼兒園契約，甚至去年更不顧停招規定，擅自進行招生，讓教育處十分頭痛，這次又被家長指控園長施虐，讓教育處介入調查。

根據家長說法，事發當日，鄭姓園長不滿男童亂抽衛生紙要幫同學清理嘔吐物，園長邊清理嘔吐物又要同時阻止男童幫忙，沒想到卻當場情緒失控，家長表示據園長說法，他當下並不是直接毆打小朋友，而是用手指捏小朋友的大腿，才出現男童雙腿有多處瘀青的情形。

家長指出，男童是事發當天返家在洗澡時才被發現雙腿都是傷，隔天爸爸就立刻衝到幼兒園質問，園方第一時間是先道歉，沒想到後來園長則否認對男童動粗，讓家長氣炸直接提告傷害並且提出民事求償。

新竹市教育處長沈靜濤表示，目前家長已對幼兒園園長提出傷害告訴，教育處也在11日對該名園長進行開罰24萬元，如果未來法院判決確實指出園長有施虐的行為，教育處就會正式撤銷幼兒園的資格。

家長控訴孩子在幼兒園遭虐，並提出驗傷單及照片證明傷勢。圖／翻攝自臉書「靠北惡質幼兒園」
家長控訴孩子在幼兒園遭虐，並提出驗傷單及照片證明傷勢。圖／翻攝自臉書「靠北惡質幼兒園」

家長控訴孩子在幼兒園遭虐，並提出驗傷單及照片證明傷勢。圖／翻攝自臉書「靠北惡質幼兒園」
家長控訴孩子在幼兒園遭虐，並提出驗傷單及照片證明傷勢。圖／翻攝自臉書「靠北惡質幼兒園」

家長控訴孩子在幼兒園遭虐，並提出驗傷單及照片證明傷勢。圖／翻攝自臉書「靠北惡質幼兒園」
家長控訴孩子在幼兒園遭虐，並提出驗傷單及照片證明傷勢。圖／翻攝自臉書「靠北惡質幼兒園」

幼兒園 虐童

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