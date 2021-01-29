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假警電話詐騙態度囂張 真警回嗆「鋪紅地毯等你」
高雄市邱姓婦人日前接到詐騙集團份子假冒警察打電話，對方要求提供金融機構帳號密碼，邱婦聽從指示不敢回應登門探訪的姪子，姪子驚覺有異報警。員警迅速到場回問「單位與職別」，對方支吾不敢回應，還嗆要過來找警察算帳，到場員警立即回應「鋪紅地毯等你」。
警方今日指出，邱姓婦人退休在家，1月中旬住宅接獲一通疑似詐騙電話，對方自稱是任職台北市的警察，要求婦人秘密通話，不能與其他人聯繫。雙方通話時，恰巧邱婦姪子來敲門，電話中的詐騙人士還要求邱婦指示姪子離去，不讓邱婦與姪子有互動機會。
邱婦姪子見狀懷疑是詐騙集團來電詐財，立即打電話向仁武分局大華派出所請求協助。警方獲報不久抵達邱婦住家，不停敲門才讓邱婦開門接應，電話一直沒掛斷，警員蔡志明接過話筒回問對方的單位與職別，對方回答不出來，看騙局遭識破竟然嗆警「你是誰，我立刻過來找你」，蔡也不干示弱回應「鋪紅地毯等你」。
事情演變至今，邱婦終於相信遇上詐騙集團，致電銀行停止所有交易，所幸帳戶內的金額分文不少，慶幸自家姪子警覺與警方積極防範才保住退休金。
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