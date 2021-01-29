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叫foodpanda嫌太久 男吃免費餐點還出手毆打外送員
家住新北市林口區一處社區住宅的41歲顏姓男子日前在foodpanda上面訂餐，卻疑因餐點送達時間太久與32歲陳姓外送員起衝突，更出手打傷陳男。警方到場顏拒絕開門說明，將住家大門深鎖，但因陳已提告傷害，警方將通知顏男前來製造筆錄，警詢後依傷害罪嫌函送。
本月11日時，陳姓外送員在晚間10時許將餐點送給點餐的顏男，但顏男疑似不滿外送時間太久，朝他辱罵後就要上樓回家；陳姓外送員不甘無故被罵，拉著顏男不讓他走，雙方爆發肢體衝突。
顏此時出手毆打陳姓外送員，陳因此撥打電話報案，警方到場後，顏男卻趁機溜回樓上住所，直到警方上門都不願開門說明。
林口警方指出，由於外送員陳男已提出傷害告訴，將通知顏男前來製作筆錄，警詢後依傷害罪嫌函請新北地檢署偵辦。
外送平台foodpanda 則表示，當日因氣候不佳而造成餐點送出時間延遲，顏男提出抱怨時，foodpanda當下即提供補償，並未對顏男收取訂單費用。
foodpanda 指出，對於陳姓外送員提出遭受消費者攻擊一事，foodpanda 將提供相關保險申請事宜等必要協助。同時呼籲外送夥伴若遇到類似的暴力事件，都應立即報警並蒐證以維護自身權益。
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