叫foodpanda嫌太久 男吃免費餐點還出手毆打外送員

家住新北市林口區一處社區住宅的41歲顏姓男子日前在foodpanda上面訂餐，卻疑因餐點送達時間太久與32歲陳姓外送員起衝突，更出手打傷陳男。警方到場顏拒絕開門說明，將住家大門深鎖，但因陳已提告傷害，警方將通知顏男前來製造筆錄，警詢後依傷害罪嫌函送。

本月11日時，陳姓外送員在晚間10時許將餐點送給點餐的顏男，但顏男疑似不滿外送時間太久，朝他辱罵後就要上樓回家；陳姓外送員不甘無故被罵，拉著顏男不讓他走，雙方爆發肢體衝突。

顏此時出手毆打陳姓外送員，陳因此撥打電話報案，警方到場後，顏男卻趁機溜回樓上住所，直到警方上門都不願開門說明。

林口警方指出，由於外送員陳男已提出傷害告訴，將通知顏男前來製作筆錄，警詢後依傷害罪嫌函請新北地檢署偵辦。

外送平台foodpanda 則表示，當日因氣候不佳而造成餐點送出時間延遲，顏男提出抱怨時，foodpanda當下即提供補償，並未對顏男收取訂單費用。