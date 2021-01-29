快訊

莊瑞雄：黃芳彥受了一輩子煎熬也算畫下句點 整件事讓它過去

高雄三民區疑沼氣外洩中毒 救出3人其中2人無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

叫foodpanda嫌太久 男吃免費餐點還出手毆打外送員

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

家住新北市林口區一處社區住宅的41歲顏姓男子日前在foodpanda上面訂餐，卻疑因餐點送達時間太久與32歲陳姓外送員起衝突，更出手打傷陳男。警方到場顏拒絕開門說明，將住家大門深鎖，但因陳已提告傷害，警方將通知顏男前來製造筆錄，警詢後依傷害罪嫌函送。

本月11日時，陳姓外送員在晚間10時許將餐點送給點餐的顏男，但顏男疑似不滿外送時間太久，朝他辱罵後就要上樓回家；陳姓外送員不甘無故被罵，拉著顏男不讓他走，雙方爆發肢體衝突。

顏此時出手毆打陳姓外送員，陳因此撥打電話報案，警方到場後，顏男卻趁機溜回樓上住所，直到警方上門都不願開門說明。

林口警方指出，由於外送員陳男已提出傷害告訴，將通知顏男前來製作筆錄，警詢後依傷害罪嫌函請新北地檢署偵辦。

外送平台foodpanda 則表示，當日因氣候不佳而造成餐點送出時間延遲，顏男提出抱怨時，foodpanda當下即提供補償，並未對顏男收取訂單費用。

foodpanda 指出，對於陳姓外送員提出遭受消費者攻擊一事，foodpanda 將提供相關保險申請事宜等必要協助。同時呼籲外送夥伴若遇到類似的暴力事件，都應立即報警並蒐證以維護自身權益。

兩人爆發激烈肢體衝突。記者柯毓庭／翻攝
兩人爆發激烈肢體衝突。記者柯毓庭／翻攝
顏男（黑衣者）出手毆打陳姓外送員。記者柯毓庭／翻攝
顏男（黑衣者）出手毆打陳姓外送員。記者柯毓庭／翻攝
林口警分局文化派出所長吳學偉說明。記者柯毓庭／翻攝
林口警分局文化派出所長吳學偉說明。記者柯毓庭／翻攝

外送員 foodpanda 傷害罪

延伸閱讀

疑不滿提幾十瓶飲料爬5樓 外送員朝袋內偷吐口水被抓包

女叫外送尷尬見外送員是前男友 網友一堆風趣留言給安慰

進社區迷路被罵「白痴」外送員泣：社會最底層連保全都看不起

9歲癌弟推著化療器材取晚餐 霸氣外送員進醫院堅持不收錢

相關新聞

高雄三民區疑沼氣外洩 救出3人有2人無生命跡象

高雄市三民區中華三路上的三民市場內，今天上午9點多時，疑傳出有3位民眾有沼氣中毒狀況，消防局獲報後派遣消防員趕往現場，先...

叫foodpanda嫌太久 男吃免費餐點還出手毆打外送員

家住新北市林口區一處社區住宅的41歲顏姓男子日前在foodpanda上面訂餐，卻疑因餐點送達時間太久與32歲陳姓外送員起...

影／中市凌晨賓士車追撞休旅車 釀1昏迷1受傷駕駛逃逸

台中市文心路二段今天凌晨發生追撞車禍，一輛黑色賓士轎車疑車速過快，撞上前方銀色休旅車的左後車尾，致賓士車上乘客王男受傷昏...

假警電話詐騙態度囂張 真警回嗆「鋪紅地毯等你」

高雄市邱姓婦人日前接到詐騙集團份子假冒警察打電話，對方要求提供金融機構帳號密碼，邱婦聽從指示不敢回應登門探訪的姪子，姪子...

3歲男童走失民眾報警 媽急找人發現兒就坐在警車上

3歲男童日前走失在台灣大道與中華路口，經民眾發現報警，由於男童年紀小，無法說出自己的名字，員警帶男童坐上警車找媽媽，這時...

周子瑜老家遭竊 簽名商品上網賣

廿九歲汪姓女子定期至韓國女團「ＴＷＩＣＥ」成員周子瑜的台南老家到府清潔，涉兩度行竊周的親筆簽名商品，放上網路拍賣。高雄警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。