3歲男童走失民眾報警 媽急找人發現兒就坐在警車上

3歲男童日前走失在台灣大道與中華路口，經民眾發現報警，由於男童年紀小，無法說出自己的名字，員警帶男童坐上警車找媽媽，這時男童的媽媽出現，發現兒子就坐在警車上，才鬆了一口氣，熱淚盈眶向警方表示感謝，幸好有警察幫忙，不然真的會不知如何是好。

台中市警一分局大誠分駐所員警吳東育、王兆雲，1月25日下午3時30分，執行巡邏勤務時，接獲民眾報案表示在臺灣大道、中華路口前有一名年約3歲的男童走失了，又無法說出自己的名字，警方獲報後立即前往了解。到達現場後，一名熱心民眾向警方表示看見男童拿著玩偶站在路旁，也不見其他大人在身邊，因此趕緊撥電話報警，請警方協助。

警見男童抱著玩偶神情相當慌張，便親切詢問男童「你叫甚麼名字？」，但因男童年紀還小，無法清楚表達，因此，警向男童說「那叔叔抱你去找媽媽好不好？」，男童一聽到媽媽，因此卸下心房，便跟警說「好」。

警心想男童年紀還小，又抱著玩偶，不可能走離家太遠，因此吳員先將男童帶回派出所。就在此時，一名民眾跑向警方，原來是男童的媽媽沿路尋找男童，男童媽媽一見男童，就著急地問「你跑去哪裡了！」，

男童媽媽向警方表示自己是住附近，原本要帶男童出去玩，轉身要帶男童時，就發現人不見了，身上沒帶手機，也沒有騎任何交通工具，只好沿路呼叫。而呂女沿路呼叫時，行經臺灣、中華路口時見一輛警車，原本要上前請警方協助，就見到男童坐在警車裡面，呂女這時鬆了一口氣，熱淚盈眶向警方表示感謝，幸好有警察幫忙，不然真的會不知如何是好。