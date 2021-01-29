高市廢棄戲院外牆倒塌 鑑定有危險停止使用

高雄市新興區八德二路建築物外牆倒塌，經市府委託專業公會依「災害後危險建築物緊急評估表」判定有危險之虞，工務局今天晚上已命停止使用，現場張貼黃單標記。

八德二路30、32號的舊今日戲院於今天下午發生外牆坍塌意外，幸無人員受傷，不過波及鄰房，工務局調派怪手先排除混凝土塊等。

工務局晚上發布新聞稿指出，經建築師及土木技師公會技師現場緊急鑑定，其中梁的損壞程度屬輕微，柱的損壞程度只有靠近同愛街35巷側6根有混凝土裂開剝落及鋼筋裸露，依「災害後危險建築物緊急評估表」判定建築有危險，應暫時停止使用，現場張貼黃單標記。

工務局表示，依建築法第77條第1項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。工務局通知管理人停止使用並促儘速改善，明天將發文通知所權人限期改善。另外，為防範公共安全，避免後續損壞擴大、防止災害意外再發生，巷道已暫時禁止通行。

工務局晚上先針對現場混凝土塊掉落物及毀損汽機車完成清空作業，傾倒的鋼筋混凝土帷幕牆部分於明天上午8時再清理。工務局並已成立緊急應變小組，進駐人員24小時輪值留守，請民眾安心。