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家人不帶她回老家 失智老婦人凌晨提著家當離家出走

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區年約90歲的老婦人患有失智症，她向家人表示要回以前住的基隆老家，未能如願，竟在凌晨出門，想自己去基隆。員警見她提著大提袋獨自行走，詢問後察覺有異，帶去超商安撫，並以警用電腦人臉辨識系統查出身分。她的家人睡夢中接到警方通知，才知道老婦人「離家出走」，到超商帶她回家。

瑞芳警分局今天表示，26日凌晨2點多接獲報案，有人看到一名老婦人穿著單薄，步履蹣跚，獨自在大埔路行走，感覺不對勁。

四腳亭派出所警員林宏儒、陳威辰前往現場，找到老婦人後，詢問她是否需要協助。老婦人說，她住在基隆長庚醫院附近，想要回家。警員發現老婦人疑有失智狀況，無法正常應答，說出姓名等個人資料。

警員攙扶老婦慢慢行走到附近超商內休息，並用警用電腦人臉辨識系統，查出老婦姓王，戶籍設在四腳亭，住家就在距離超商幾百公尺外，馬上打電話聯絡家屬。

家人說，可能是因為快過年了，老婦人最近常提起要回基隆老家，但因為已搬到四腳亭多年，無法答應她，沒想到她竟趁家人都入睡的時候，把衣服等物品裝進提袋，半夜出門。謝謝熱心民眾報案，也謝謝警方及時出面，沒有發生意外。

瑞芳分局長陳忠龍表示，同仁接獲報案，迅速完成任務，幫助老婦人平安回家，將予以表揚。家中若有失智等狀況長者，建議前往區公所辦理免費防走失手鍊，或在衣物上縫上姓名等資訊，一旦走失被發現，有助盡早回家。

新北市瑞芳區90歲老婦人患有失智症，她趁家人睡覺出門，想走回基隆老家。警方獲報加以安撫，並通知家人帶她回家。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區90歲老婦人患有失智症，她趁家人睡覺出門，想走回基隆老家。警方獲報加以安撫，並通知家人帶她回家。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 超商 失智症

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