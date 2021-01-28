快訊

黃芳彥陳屍車上！弟弟黃重彥：他在美國很好不可能自殺

泰國「甄嬛」后位未到手就又有勁敵？泰王傳又封女少將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄大樓外牆倒塌瞬間曝光 關鍵原因出爐了

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄新興區同愛街35巷的前「今日戲院」大樓，今下午4點多傳外牆塌陷，壓到汽車、機車，消防員透過監視器、用上熱顯像儀、派4隻搜救犬，3重確認並無人受困，也波及對面至少5戶民宅，疏散21人。

根據監視器畫面，當時先有幾塊牆面掉落，隨即大面積崩塌，形成大量煙霧，消防人員獲報趕抵，初步釐清無人遭壓，先展開撤離對面民宅，有老婦無法行走被背出來；一名被疏散的老婦人說，當時正在午覺，嚇了一大跳。

據指出，這棟5層大樓1970年建造，迄今50年，前身為「今日戲院」，樓下也做三溫暖，後來變成電子遊藝場，不過約莫半年前起完全無人。

高雄建築師公會副理事長羅必達說，此為「帷幕牆」，外牆跟柱樑本身是分開，靠「3分鋼筋」做連結，不過長久以來鋼筋腐蝕，才導致坍塌；高市府秘書長楊明州說，坍塌跟建物老舊、近期及今下午地震恐有連串關聯性。

高市府指出，倒塌的外牆會先清除，另由於有連結著部分牆面尚未塌，也會拆除，預計對面民宅21人會先安置飯店。

市長陳其邁晚間趕抵現場，聽取處置作為，指出「明天會清除完畢」，並評估大樓結構。

消防員派出搜救犬確認無人遭壓。記者林伯驊／攝影
消防員派出搜救犬確認無人遭壓。記者林伯驊／攝影
高雄市長陳其邁（右二）勘查現場。記者林伯驊／攝影
高雄市長陳其邁（右二）勘查現場。記者林伯驊／攝影
高雄新興區同愛街35巷大樓的外牆今下午坍塌。記者林伯驊／攝影
高雄新興區同愛街35巷大樓的外牆今下午坍塌。記者林伯驊／攝影
連結外牆跟樑柱的鋼筋嚴重腐蝕。記者林伯驊／攝影
連結外牆跟樑柱的鋼筋嚴重腐蝕。記者林伯驊／攝影

監視器 搜救犬 消防員

延伸閱讀

影／高雄青年路懸日再現 霧霾嚴重美景不減

高雄弱勢孕婦產檢交通補助29日開辦 最高補助3千6

防疫旅館三餐網嘆寒酸 高雄業者：天天吃便當會膩

新北多起磁磚剝落事件 民眾當心被罰30萬

相關新聞

影／高雄大樓外牆倒塌瞬間曝光 關鍵原因出爐了

高雄新興區同愛街35巷的前「今日戲院」大樓，今下午4點多傳外牆塌陷，壓到汽車、機車，消防員透過監視器、用上熱顯像儀、派4...

女飼主上網尋愛犬氣哭 因陌生男來電「跟妳睡一晚」

宜蘭黃姓女子愛犬「荳荳」走失，上網懸賞3萬元求助協尋，卻碰到陌生男子來電「我不要錢，只要跟妳睡一晚」，著急愛犬下落的黃女...

年關將近 桃園龍潭分局舉辦防搶、攔截圍捕演練

年關將近，金融機構現金交易頻繁，易遭歹徒覬覦伺機作案，為強化金融機構等財物匯集處所安全維護，並將預防犯罪觀念深根民眾生活...

液化氮槽車國8新市閘道翻覆 警封閉閘道拖吊車流回堵

聯華氣體公司載運液化氮槽罐車，下午3點20分左右在國道8號西向9.4公里新市交流道入口處翻覆，國道警方為了拖吊翻覆車輛、...

強力執行違反防疫罰鍰案 新竹分署去年至今受理21件

新冠肺炎疫情升溫，針對違反防疫規定而遭主管機關裁罰案件，法務部行政執行署展開強力執行專案，去年至今新竹分署共受理21件違...

歹徒飛車行搶 玉里警分局防搶演練逼真民眾圍觀

「不要動，把錢拿出來！」花蓮玉里警分局攜手玉里鎮玉溪農會，今天舉辦金融機構防搶演練，兩名警方扮演的「搶匪」，持槍進入玉溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。