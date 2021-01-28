聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄大樓外牆倒塌瞬間曝光 關鍵原因出爐了
高雄新興區同愛街35巷的前「今日戲院」大樓，今下午4點多傳外牆塌陷，壓到汽車、機車，消防員透過監視器、用上熱顯像儀、派4隻搜救犬，3重確認並無人受困，也波及對面至少5戶民宅，疏散21人。
根據監視器畫面，當時先有幾塊牆面掉落，隨即大面積崩塌，形成大量煙霧，消防人員獲報趕抵，初步釐清無人遭壓，先展開撤離對面民宅，有老婦無法行走被背出來；一名被疏散的老婦人說，當時正在午覺，嚇了一大跳。
據指出，這棟5層大樓1970年建造，迄今50年，前身為「今日戲院」，樓下也做三溫暖，後來變成電子遊藝場，不過約莫半年前起完全無人。
高雄建築師公會副理事長羅必達說，此為「帷幕牆」，外牆跟柱樑本身是分開，靠「3分鋼筋」做連結，不過長久以來鋼筋腐蝕，才導致坍塌；高市府秘書長楊明州說，坍塌跟建物老舊、近期及今下午地震恐有連串關聯性。
高市府指出，倒塌的外牆會先清除，另由於有連結著部分牆面尚未塌，也會拆除，預計對面民宅21人會先安置飯店。
市長陳其邁晚間趕抵現場，聽取處置作為，指出「明天會清除完畢」，並評估大樓結構。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言