影／高雄大樓外牆倒塌瞬間曝光 關鍵原因出爐了

高雄新興區同愛街35巷的前「今日戲院」大樓，今下午4點多傳外牆塌陷，壓到汽車、機車，消防員透過監視器、用上熱顯像儀、派4隻搜救犬，3重確認並無人受困，也波及對面至少5戶民宅，疏散21人。

根據監視器畫面，當時先有幾塊牆面掉落，隨即大面積崩塌，形成大量煙霧，消防人員獲報趕抵，初步釐清無人遭壓，先展開撤離對面民宅，有老婦無法行走被背出來；一名被疏散的老婦人說，當時正在午覺，嚇了一大跳。

據指出，這棟5層大樓1970年建造，迄今50年，前身為「今日戲院」，樓下也做三溫暖，後來變成電子遊藝場，不過約莫半年前起完全無人。

高雄建築師公會副理事長羅必達說，此為「帷幕牆」，外牆跟柱樑本身是分開，靠「3分鋼筋」做連結，不過長久以來鋼筋腐蝕，才導致坍塌；高市府秘書長楊明州說，坍塌跟建物老舊、近期及今下午地震恐有連串關聯性。

高市府指出，倒塌的外牆會先清除，另由於有連結著部分牆面尚未塌，也會拆除，預計對面民宅21人會先安置飯店。

市長陳其邁晚間趕抵現場，聽取處置作為，指出「明天會清除完畢」，並評估大樓結構。