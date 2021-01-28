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女飼主上網尋愛犬氣哭 因陌生男來電「跟妳睡一晚」

聯合報 / 記者張議晨 / 宜蘭即時報導

宜蘭黃姓女子愛犬「荳荳」走失，上網懸賞3萬元求助協尋，卻碰到陌生男子來電「我不要錢，只要跟妳睡一晚」，著急愛犬下落的黃女當場被氣哭，所幸「荳荳」來被其他人尋獲，黃女才破涕為笑。

黃女飼養的「荳荳」是隻黑色柴犬，1月25日送到羅東寵物店洗澡，「荳荳」卻趁機溜出去，黃女著急愛犬下落，拿出3萬元獎金，附上聯絡電話，上網求助熱心民眾大家找狗。

未料昨天上午黃女接到一通沒有來電顯示的陌生電話，陌生男先問她在找狗嗎？黃女以為找到「荳荳」，急忙了解「荳荳」狀況，沒想到男子竟回答，「我只要跟妳睡一晚」，黃女氣得掛電話。

突如其來的陌生電話，仍讓黃女氣炸，她將此事告知宋姓友人，宋女上網PO文，網友對陌生男行為罵翻，所幸最後「荳荳」順利被其他網友找到，平安返回黃女身邊，3萬元也如實奉上，交給兩位熱心民眾。

黃姓女子上網協尋愛犬荳荳，沒想到接到一通陌生電話「跟妳睡一晚」，讓她當場氣哭。圖/讀者提供
黃姓女子上網協尋愛犬荳荳，沒想到接到一通陌生電話「跟妳睡一晚」，讓她當場氣哭。圖/讀者提供

寵物 羅東

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