女飼主上網尋愛犬氣哭 因陌生男來電「跟妳睡一晚」

宜蘭黃姓女子愛犬「荳荳」走失，上網懸賞3萬元求助協尋，卻碰到陌生男子來電「我不要錢，只要跟妳睡一晚」，著急愛犬下落的黃女當場被氣哭，所幸「荳荳」來被其他人尋獲，黃女才破涕為笑。

黃女飼養的「荳荳」是隻黑色柴犬，1月25日送到羅東鎮寵物店洗澡，「荳荳」卻趁機溜出去，黃女著急愛犬下落，拿出3萬元獎金，附上聯絡電話，上網求助熱心民眾大家找狗。

未料昨天上午黃女接到一通沒有來電顯示的陌生電話，陌生男先問她在找狗嗎？黃女以為找到「荳荳」，急忙了解「荳荳」狀況，沒想到男子竟回答，「我只要跟妳睡一晚」，黃女氣得掛電話。