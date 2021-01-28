不法集團涉勾結村長誆地主 銅鑼農地遭濫倒廢土
苗栗縣警局刑警大隊今天表示，不法集團涉嫌勾結苗栗縣地方村長尋找地主，誆稱可協助低窪農地回填事宜，實則在銅鑼鄉3處農地傾倒約5000立方公尺不明廢棄土，全案移送偵辦。
苗栗警方接獲情資，有不法集團在銅鑼鄉一帶農地回填廢土，影響周邊環境及水土保持，縣警局刑警大隊組成專案小組，報請苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮偵辦。
檢警調查，陳姓主嫌涉嫌勾結地方村長，尋找附近地勢較低窪之農地地主，誆稱可協助向縣府申請處理回填事宜，並稱傾倒的廢土來源乾淨，回填農地不會有法律責任等語，誘使地主同意傾倒。
警方指出，不法集團取得地主同意後，非但未依法申請核准回填，陸續在銅鑼鄉3處農地傾倒約5000立方公尺來源不明土方，其中多為爛泥，且是否含重金屬等有害物質不明，
警方追查，陳男除向地主拿取回填土方費用，又向提供土方之業者收取清運費用，兩頭大賺黑心錢，不法獲利初估約新台幣50萬元，更讓地主淪為涉案共犯。
專案小組經蒐集相關事證，針對陳嫌等人實施拘提、搜索，並傳喚通知共犯到案說明，全案以涉嫌違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦。
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