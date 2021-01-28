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下午剛震完…高雄新興區驚傳舊大樓外牆倒塌 1老翁獲救

高雄大樓外牆倒塌壓損對面透天厝 長者受困被背出

聯合報 / 記者林伯驊徐如宜／高雄即時報導

高雄市新興區八德二路與同愛街口，今天下午4點36分1棟5樓建築物外牆倒塌，記者在同愛街35巷直擊。當地建興里長薛富升表示，這棟倒塌的老舊大樓已久未使用，大概有50年了，推測可能與地震有關。一名阿公行動不便受困，已被揹出來。

高市消防局已派特搜等多個分隊出動，現場搶救人員搜救中，暫未傳出有人受困。

警方在現場拉起封鎖線，記者在現場直擊，外牆壓到對面民宅上，目前初步無人受困，消防人員編組，要仔細搜索

建興里長薛富升表示，這棟倒塌的老舊五層大樓已久未使用，大概有50年了，推測可能與地震有關。因為前些日子有地震，今天下午又有些微震，之後就傳出意外。外牆倒塌壓到對面的透天厝，也壓到了幾輛機車，未傳出有人受困。

附近民眾說，這棟大樓以前是人山人海，早年有今日戲院、今日歌廳，還有三溫暖，但已閒置多年。

高雄市新興區八德二路與同愛街口1棟5樓建築物外牆倒塌，壓損對面透天厝。記者林伯驊／翻攝
高雄市新興區八德二路與同愛街口1棟5樓建築物外牆倒塌，壓損對面透天厝。記者林伯驊／翻攝
高雄市新興區八德二路與同愛街口1棟5樓建築物外牆倒塌，消防員疏散民眾。圖／讀者提供
高雄市新興區八德二路與同愛街口1棟5樓建築物外牆倒塌，消防員疏散民眾。圖／讀者提供
高雄市新興區八德二路與同愛街口1棟5樓建築物外牆倒塌，壓損對面透天厝。記者林伯驊／翻攝
高雄市新興區八德二路與同愛街口1棟5樓建築物外牆倒塌，壓損對面透天厝。記者林伯驊／翻攝

地震 透天 建築

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