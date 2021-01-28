聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／七旬老翁工業區旁撞砂石車 頭破血流命喪輪下
嘉義縣朴子工業區旁今天上午發生一起死亡車禍，一名72歲黃姓男子騎車行經工業區旁道路，遇上33歲李姓男子駕駛砂石車從小巷內駛出，黃男機車撞上砂石車右側防捲裝置，頭部血流如注，經急救後宣告不治，雙方酒測值均為零，警方依過失致死偵辦。
據了解，家住雲林的33歲李姓男子駕駛砂石車從工業區旁巷子旁駛出時，車上載滿預拌混凝土，疑似正準備離開工業區，當時路口沒有紅綠燈，黃男騎機車路過疑似未注意砂石車，當場撞上車右側防捲裝置，彈出路旁頭部血流如注。
朴子消防分隊獲報派遣救護車到場救援，黃男頭戴安全帽倒臥血泊中，李姓駕駛則在一旁不知所措，救護人員隨即將黃男送往嘉義長庚醫院，經急救後仍宣告不治。
雙方酒測值均為零，李姓駕駛戶籍地位在高雄，黃姓死者則住義竹，離事發地不遠；巧合的是，砂石車上行車紀錄器正好沒有記錄到這一段，俱駕駛指稱剛格式化完，警方目前正調閱相關監視器，傳喚相關人證，全力依過失致死罪偵辦。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言