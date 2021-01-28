影／七旬老翁工業區旁撞砂石車 頭破血流命喪輪下

嘉義縣朴子工業區旁今天上午發生一起死亡車禍，一名72歲黃姓男子騎車行經工業區旁道路，遇上33歲李姓男子駕駛砂石車從小巷內駛出，黃男機車撞上砂石車右側防捲裝置，頭部血流如注，經急救後宣告不治，雙方酒測值均為零，警方依過失致死偵辦。

據了解，家住雲林的33歲李姓男子駕駛砂石車從工業區旁巷子旁駛出時，車上載滿預拌混凝土，疑似正準備離開工業區，當時路口沒有紅綠燈，黃男騎機車路過疑似未注意砂石車，當場撞上車右側防捲裝置，彈出路旁頭部血流如注。

朴子消防分隊獲報派遣救護車到場救援，黃男頭戴安全帽倒臥血泊中，李姓駕駛則在一旁不知所措，救護人員隨即將黃男送往嘉義長庚醫院，經急救後仍宣告不治。