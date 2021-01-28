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影／竊賊連偷9處不斷快閃 警成立平台整合分享情資逮人

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁警分局轄區這個月連續通報發生9件竊案，員警透過新成立的「分析整合分享平台」群組資料，研判是同一名竊賊犯案，昨天查獲張姓男子涉案，拿出每件竊案收集到的證據，張嫌沒有辦法否認。警方懷疑張嫌還涉其他分局竊盜案件，已通知各分局清理，全案訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

歸仁分局表示，分局長洪頂力去年底成立「各類案件分析整合平台」群組，各分駐派出所將各類案況及調閱到影像放在平台供所有員警參辦，偵查隊專人負責分析、分類建檔，相關情資有效率整合建功。

歸仁分局副分局長張翊雋表示，1月陸續發生9件店家遭破壞侵入竊盜案，經調閱監視器發現犯嫌均以步行方式徒手行竊，行竊過程均戴手套，除擴大調閱範圍，另要求各所針對熱時熱點加強巡邏，並針對犯嫌特徵加強盤查。

歸仁所副所長張文太、警員吳生閔昨天巡時在台39線與中正南路一段路口，發現張姓犯嫌特徵吻合且形跡可疑，經盤查訊問除可能涉及轄多起竊盜案，另疑涉他分局竊盜案件，已通知各分局清理。

竊賊連偷9處不斷快閃，警方整合分享情資順利逮獲。圖／歸仁分局提供
竊賊連偷9處不斷快閃，警方整合分享情資順利逮獲。圖／歸仁分局提供

竊盜 監視器 情資

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