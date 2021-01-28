公車漏油沿路滴數百公尺 2機車騎士打滑自摔

高雄市一輛公車因油箱底殼破損，機油滲漏路面數百公尺，造成路過2機車騎士打滑自摔，當公車行經三民二分局鼎金所附近時，派出所警員立即出動維持交通秩序，讓事故在2小時後順利解除。

三民二分局表示，前天晚上7點多時，一輛客運公司公車行經鼎金所門前時，疑似因為油箱底殼破裂，導致機油滲漏路面幾百公尺，間接讓行經天祥一路、鼎力路口的2部機車自摔。

當時正在鼎金所內勤前教育宣導的所長周晏立聽聞門外有機車摔倒聲後，立即外出查看，並帶領著所內警力，穿著反光背心、交通錐及報閃燈封閉鼎力路內側道道路段，指揮用路人從外側車道行駛。

警方另一邊找來環保局人員到場清潔油漬，協助清潔隊鋪灑木屑，在2小時候狀況解除，讓車流恢復順暢。經警方詢問下得知，原來是公車油箱底殼破裂後，機油滲漏路面，而公車駕駛未及時發現，直到公車開到民族路段，因機油滲漏完發生故障才停止。