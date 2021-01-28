4國軍官士義助車禍救傷 為傷者遮陽畫面超暖心

國軍第8軍團作戰處幕僚今天上午到屏東恆春半島執行公務，準備返部行經省道台26線枋山鄉枋山橋時，遇到機車騎士和電動醫療代步車婦人車禍意外，2名騎士都受傷倒地，訓練科長江國顯上校等4人立即下車分頭協助，在救護車抵達前，完成交通警示擺設和簡易檢傷判斷及救護，還以軍服為倒臥快車道和慢車道間的機車騎士遮陽，消防隊員直呼是「最暖心的畫面」。

第8軍團表示，台26線枋山鄉枋山橋北上段上午發生車禍意外，訓練科長江國顯上校、新訓官曾安男少校、航參官陳煥杰上尉、駕駛陳韋中士下4人隨即下車，憑藉平日部隊的應變處置經驗及救護訓練，分頭實施交通疏導、車道警告牌標示擺設、通報消防隊和交通隊，並對傷者實施簡易檢傷判斷及救護。