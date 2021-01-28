春節將屆金門警加強協尋失蹤人口 又找到一人

又發現失蹤人口！ 農曆春節將屆，縣警局各單位針對轄內失蹤人口展開積極協尋，以協助失蹤人口能返家團圓。金門縣警局交通隊今天表示，日前在金湖鎮尚義路段尋獲1名失蹤人口王姓男子，並通知家屬好消息，才讓母子可以再度取得聯繫。

金門縣警局交通隊表示，日前交通隊警員黃琮傑、鍾永正2人在執行巡邏勤務，在尚義的某工地宿舍尋獲失蹤人口王姓男子，王男約30餘歲、台灣台中人，王姓男子也不知道自己被列為失蹤人口，當警方告知時，還一臉詫異。

據了解，王姓男子的母親在今年1月初向警方報案協尋，指稱王姓男子在108年7月前往金門，之後就未與家人聯繫，因擔心其子的下落與安危，才向警察報案協尋。而王男也透露，他是先前有官司問題，才不敢與家裡聯絡。

警方尋獲王男後，跟王男曉以大義，也立即通知其母這個好消息，才讓王母心中擔憂的大石頭終能放下。