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女與前夫吵架3月女嬰暴斃 今解剖疑早產先天不良猝死

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民李姓女子去年10月早產一對龍鳳胎，男嬰由社會局安置，女嬰本月21日暴斃，檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，以女嬰早產出生僅重1500公克、多指症（左右手各多1指頭），身體無外傷，且初步排除窒息死亡，研判可能是先天體質不良疑猝死，但為了確認死因，仍採女嬰檢體送法醫研究所鑑定釐清。

李女懷有龍鳳胎，去年10月間，李女早產一對龍鳳胎後，男嬰今年初由社會局安置。而去年底，李女與前夫復合，租住在西屯區四川街的民宅，本月21日李女與前夫吵架，轄區員警前往處理，發現女嬰無生命跡象，送往醫院急救不治，檢察官今天上午率法醫解剖3月女嬰。

襄閱主任檢察官卓俊忠今天下午表示，3月女嬰經檢察官率法醫解剖驗屍，從外表看不出有明顯外傷，已採血液、臟器等檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。中檢表示，女嬰早產出生僅1500公克，並有多指症，且排除窒息死亡，研判有可能是先天體質不良疑猝死。

中市3月大女嬰暴斃，檢察官今天率法醫解剖驗屍，以女嬰早產出生僅重1500公克、多指症（左右手各多1指頭），身體無外傷，研判可能是先天體質不良疑猝死。圖／本報資料照
中市3月大女嬰暴斃，檢察官今天率法醫解剖驗屍，以女嬰早產出生僅重1500公克、多指症（左右手各多1指頭），身體無外傷，研判可能是先天體質不良疑猝死。圖／本報資料照

早產 檢察官

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