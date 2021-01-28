23名直轄市警分局長異動 許頌嘉接北市中山分局

內政部今天發布3線1星以上49名警官人事案，有23名直轄市警分局長異動，許頌嘉接任台北市中山警分局長，其餘包括警政署副組長、警監督察以及直轄市警政監、大隊長與縣市副局長均有調整，下周一交接到任。

內政部本月13日調整3線2星以上47名警官，撤換上任半年的高雄、台南市警察局長劉柏良、詹永茂，改派刑事局長黃明昭、警政署主任秘書方仰寧；新北市警察局長陳檡文升警察大學校長，行政院另發派令，遺缺由警政署副署長黃宗仁接任。

由於6都中有3名局長換人，影響分局長人事檢討，延至今天發布。另外，台北市警察局長陳嘉昌及保四總隊長、三名直轄市副局長今年7月屆退，牽動下波重要警職調整。

內政部發布警政署交通組副組長等重要警職人事案如下：

1、本署警監督察劉振安調任本署交通組副組長

2、新竹縣政府警察局副局長林志盛陞任本署警監督察

3、雲林縣警察局副局長鄒貴智陞任本署警監督察

4、嘉義縣警察局副局長張順調陞任本署警監督察

5、屏東縣政府警察局副局長林長春陞任本署警監督察

6、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長李國禎陞任本署警監督察

7、本署警監督察江碧煌調任臺北市政府警察局警政監

8、基隆市警察局副局長蘇永芳陞任新北市政府警察局警政監

9、彰化縣警察局副局長賴宏豐陞任新北市政府警察局警政監

10、本署警監督察高元光調任臺中市政府警察局警政監

11、臺中市政府警察局豐原分局分局長高誌良陞任臺中市政府警察局警政監

12、高雄市政府警察局後勤科科長陳宗武陞任高雄市政府警察局警政監

13、本署保安組科長王炳睿調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長

14、臺北市政府警察局資訊室主任陳炯志調任臺北市政府警察局北投分局分局長

15、新北市政府警察局防治科科長陳保緒調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長

16、本署刑事警察局偵查第六大隊大隊長蔡燕明調任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長

17、臺中市政府警察局公共關係室主任陳松寅調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長

18、本署航空警察局保安警察大隊大隊長王子雄調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

19、臺南市政府警察局人事室主任劉全福調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長

20、本署保安組科長張偉中調任高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長

21、本署後勤組科長潘志成調任新竹縣政府警察局副局長

22、本署刑事警察局偵防犯罪指揮中心主任陳源輝調任雲林縣警察局副局長

23、本署國道公路警察局督察長林建佑調任基隆市警察局副局長

24、臺北市政府警察局行政科科長陳東成調任彰化縣警察局副局長

25、臺中市政府警察局民防管制中心主任傅孟煒調任新竹市警察局副局長

26、臺中市政府警察局人事室主任許健基調任嘉義縣警察局副局長

27、高雄市政府警察局秘書室主任魏仲亨調任屏東縣政府警察局副局長

28、臺北市政府警察局中正第二分局分局長許頌嘉調任臺北市政府警察局中山分局分局長

29、臺北市政府警察局文山第一分局分局長吳在堂調任臺北市政府警察局中正第二分局分局長

30、臺北市政府警察局松山分局分局長李權哲調任臺北市政府警察局大安分局分局長

31、臺北市政府警察局北投分局分局長林志誠調任臺北市政府警察局松山分局分局長

32、新竹市警察局副局長沈明義調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長

33、新北市政府警察局海山分局分局長林温柔調任新北市政府警察局新莊分局分局長

34、新北市政府警察局蘆洲分局分局長李忠萍調任新北市政府警察局海山分局分局長

35、新北市政府警察局淡水分局分局長張國哲調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長

36、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長黃南山調任新北市政府警察局淡水分局分局長

37、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長邱紹洲調任桃園市政府警察局桃園分局分局長

38、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長林沐弘調任臺中市政府警察局第五分局分局長

39、臺中市政府警察局第四分局分局長吳耀南調任臺中市政府警察局第六分局分局長

40、臺中市政府警察局大雅分局分局長許明耀調任臺中市政府警察局第四分局分局長

41、臺中市政府警察局太平分局分局長賈立民調任臺中市政府警察局大雅分局分局長

42、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長葉志誠調任臺中市政府警察局太平分局分局長

43、臺中市政府警察局東勢分局分局長吳銘淵調任臺中市政府警察局豐原分局分局長

44、高雄市政府警察局楠梓分局分局長劉安杰調任臺中市政府警察局東勢分局分局長

45、臺南市政府警察局第三分局分局長方國璽調任臺南市政府警察局第一分局分局長

46、臺南市政府警察局善化分局分局長朱信憲調任臺南市政府警察局第三分局分局長

47、臺南市政府警察局新化分局分局長歐祖明調任臺南市政府警察局善化分局分局長

48、臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長余鴻恩調任臺南市政府警察局新化分局分局長