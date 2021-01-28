假車禍？西門町女暴衝攔車 橫躺車前滑手機引熱議

陳姓男子近日駕車行經西門町商圈峨眉街，突遇1名女子雙手張開從路邊衝出，到陳男車前直接躺在地上滑手機，讓陳男非常無語，懷疑是假車禍，報警處理後，警方發現李姓女子精神狀況不穩，並非想「碰瓷」製造假車禍，遂通報救護人員到場將她送醫治療。

警方調查，陳男1月25日晚上8時許駕駛1輛Volvo轎車，才剛從台北市萬華區峨眉街上一棟大樓停車場駛出，就遭遇42歲的李女靠近、橫躺車前，導致沈男無法行進。