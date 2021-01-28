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假車禍？西門町女暴衝攔車 橫躺車前滑手機引熱議

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子近日駕車行經西門町商圈峨眉街，突遇1名女子雙手張開從路邊衝出，到陳男車前直接躺在地上滑手機，讓陳男非常無語，懷疑是假車禍，報警處理後，警方發現李姓女子精神狀況不穩，並非想「碰瓷」製造假車禍，遂通報救護人員到場將她送醫治療。

警方調查，陳男1月25日晚上8時許駕駛1輛Volvo轎車，才剛從台北市萬華區峨眉街上一棟大樓停車場駛出，就遭遇42歲的李女靠近、橫躺車前，導致沈男無法行進。

李女躺在地上滑手機，雖無受外傷，但員警到場發現她精神狀況不穩，仍通報救護人員將她強制送醫。相關行車記錄器拍下過程，影片在網路上曝光後，吸引大批網友留言回覆，「演技有待加強」「請問女子躺在地上是在打卡嗎？」

李女張開雙手衝向陳男座車，隨後躺地滑手機。圖／翻攝臉書社團「爆廢1公社」
李女張開雙手衝向陳男座車，隨後躺地滑手機。圖／翻攝臉書社團「爆廢1公社」

車禍 西門町

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北市247路公車駕駛滑手機自撞路樹 擋風玻璃裂車頭凹陷

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