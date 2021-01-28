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金門新塘垃圾場火警濃煙密佈 東北季風助長火勢幸撲滅
每年必燒的金湖鎮新塘垃圾場，今天清晨7時12分傳出火警，在東北季風的助長下，火勢一發不可收拾，在環島南路上即可看見大量黑煙竄出，金門消防局金湖分隊獲報立即出動水庫車組到場滅火，消防人員到達現場時，垃圾堆放已現大火，並發出陣陣惡臭，所幸現場戰術積極周界防護，阻斷火勢蔓延，火勢不到1小時就撲滅；詳細起火原因尚待調查。
金門縣消防局第二大隊金湖分隊今天表示，在今日清晨7時12分接獲新塘垃圾場火警，第一梯次車組出勤，即發現遠方黑煙密布，因垃圾場存放大量可燃物，為避免堆放區間快速延燒，立即以水線阻斷火勢路徑，考量恐因悶燒，短時間火勢難以撲滅，車組立即請求水庫車支援。
分隊長陳效杰表示，他們在現場利用移動式泡沫滅火液進行窒息戰術，他還協調場區重機具協助開挖，輔以水線澆灌，火勢雖迅速獲得控制，惟場區內火載量大，現場殘火需謹慎處理，消防人員水線佈署延怪手開挖路徑持續澆灌降溫，火勢於7時59分撲滅。燃燒面積約200平方公尺。
第二大隊大隊長陳叁奇表示，鑒於新塘垃圾場過去搶救經驗，面對該處火警同仁都格外謹慎，此次火警所幸成功阻隔延燒路徑，方能有效侷限火勢影響範圍，也呼籲民眾切勿隨意焚燒雜草，注意平日用火用電安全。
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