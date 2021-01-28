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台南家暴男不滿女友報案 預先藏槍約談判警早一步查獲

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南陳姓男子與黃姓前女友多次感情糾紛時常吵架鬥毆，黃女25日因陳家暴報案，陳姓男子約前女友到她住處談判，卻預先偷偷前往藏槍；女方家人得知報警，佳里警分局昨天查獲一把改造手槍與8顆子彈，逮捕到陳嫌到案送辦，警方表示，還好提早查獲，「成功攔阻一場悲劇發生」。

佳里分局表示，佳里派出所所長陳建宏接獲情資線報，主動率員前往轄區清查，「成功化解一場未來悲劇事件」。經查，陳嫌當日邀約前往黃女住家談判前，已先藏槍，黃女返家雙方談判衝突時親友報警，警方即時到場將人帶回派出所，事後陳嫌要拿回槍彈時遭警方掌握逮捕到案，

警方表示，陳嫌雖坦承藏槍但對為什麼要在女方住處藏槍、槍枝來源都交待不清，全案除依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，將持追查槍枝來源與共犯。

市警局主任秘書樹德昨晚至佳里分局頒發破案茶。佳里分局長甘炎民呼籲民眾踴躍檢舉通報改造槍械及非法持有槍械，防止嚴重治安事件發生。

陳姓家暴男不滿女友報案，預先藏槍約談判警早一步查獲。記者周宗禎/翻攝
陳姓家暴男不滿女友報案，預先藏槍約談判警早一步查獲。記者周宗禎/翻攝
陳姓家暴男不滿女友報案，預先藏槍約談判警早一步查獲。記者周宗禎/翻攝
陳姓家暴男不滿女友報案，預先藏槍約談判警早一步查獲。記者周宗禎/翻攝

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