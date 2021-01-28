警民一家親！土城警友會與分局相揪做愛心 慰問弱勢者

新北市土城警分局繼上周與「紡正協會」共同辦理「關懷轄內老弱，發放善心物資」活動，今天再次結合新北市警察之友會土城辦事處、新北市民防大隊土城民防中隊、新北市義勇警察大隊土城義警中隊及新北市警察志工大隊土城志工中隊等友軍，一起關懷慰問土城地區弱勢家庭及急難救助關懷對象。

土城警分局長周振安今天與新北市警察之友會土城辦事處主任游進益、新北市民防大隊土城民防中隊中隊長藍清標、新北市義勇警察大隊土城義警第1中隊中隊長張明哲、第2中隊中隊長王裕銘及新北市警察志工大隊土城志工中隊長許素珍等人拜訪轄內7處弱勢家庭及急難救助關懷對象，發送毛毯1條、白米1包、沙拉油1罐，讓弱勢家庭及急難救助關懷對象在寒冬中也能感受到暖呼呼的愛心。

分局長周振安表示，今天探訪的個案皆為分局員警於平日服勤時所發掘的關懷對象，居住於中央路的洪姓女士本因患有淋巴癌導致無法外出工作，現與一名中度身心障礙女兒同住，目前僅依靠洪女所領取老人年金補助，無法支撐自身的醫療及女兒的照護費用。另一名關懷對象沈姓男子，其夫妻皆年老無業，僅依賴同住兒子微薄的薪水養活一家三口，高額的房屋租金與生活費用已快壓垮這家人，亟需外界援助。