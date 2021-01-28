影／鬼門關前拉回9歲女童 暖心消防哥約定要平安長大！

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聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名小學4年級女童，月初隨班級戶外教學途中，突然心臟病發，剛好暈倒在新北高中校門口，2名校護獲報，第一時間執行CPR，再交由火速趕抵的消防隊員接手，送醫急救恢復生命徵象，目前已經康復。日前消防隊還幫她切蛋糕慶祝重生。

據了解，9歲女童患有先天性心臟病，年紀很小就動過手術，醫生有交代她不能跑步劇烈運動。本月4日，女童全班由老師帶領戶外教學，當時趕著搭車，女童因為落後隊伍，小跑步想趕快跟上，不料卻發病昏倒。

幸好她昏倒在新北高中校門口，警衛及時發現，馬上打119報案，同時請學校2名護理師出來幫忙執行CPR，稍後慈福消防分隊的救護車趕抵，女童臉色已因缺氧呈現紫紺、失去呼吸和心跳，消防隊員鍾旻軒、羅弘閺備好AED電擊器等裝備，馬上接手急救再送醫，順利從鬼門關前拉回。

女童數日之後康復出院，元月8日新北市消防局特種搜救大隊還準備了蛋糕，邀請她到慈福分隊慶祝重生，當天爸爸、媽媽帶著她和弟弟一起切蛋糕，同時參觀消防車、體驗器材操作，跟消防大哥哥們勾勾手，約定要平安、健康長大喔！

消防局呼籲，當人體因呼吸心跳終止時，心臟腦部及器官組織均將因缺氧而漸趨壞死，必須在4分鐘內迅速急救確實作好 CPR ，方可保住腦細胞不受損傷完全復原，6分鐘以上則一定會有不同程度的損傷，而延遲至10分鐘以上則肯定會對腦細胞造成因缺氧而導致壞死。

因此舉凡溺水、心臟病、高血壓、車禍、觸電、藥物中毒、氣體中毒、異物堵塞呼吸道等導致呼吸終止，心跳停頓在就醫前，均可利用 CPR心肺復甦術維護腦細胞及器官組織不致壞死。

民眾如遇有人需要救援，自己卻不會CPR，也不需要恐慌，可打119，會有救護員線上指導你每個步驟與細節，只需要照著做即可。

小女童（中）康復之後，受邀到消防隊切蛋糕慶祝重生。圖／消防局提供
小女童（中）康復之後，受邀到消防隊切蛋糕慶祝重生。圖／消防局提供
消防隊員帶著小妹妹體驗射水。記者林昭彰／翻攝
消防隊員帶著小妹妹體驗射水。記者林昭彰／翻攝

CPR 心臟病

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