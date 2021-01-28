影／板橋建築工地內暗藏賭場 海山警蒐證多日逮16人

新北市海山警分局日前接獲情資，轄區藝文特區附近的建築工地內疑有人聚賭，警方由督察組、偵查隊及轄區新海派出所警力組成專案小組，監控數日，發現是工人們利用中午休息時間在工地區域內聚賭，昨天見時機成熟，當場逮捕16人，查扣賭資20萬餘元，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

海山警方日前接獲情報，指稱板橋區中正路發現藝文特區附近的建築工地內，有許多人進出頻繁，警方監控多日，發現疑似暗藏賭場，昨天中午動用18名警力，將該處工地出入口堵住後，逐層查緝，果真在5樓發現蔡姓男子等16名工人以天九牌方式聚賭，並查扣賭具天九牌32張、骰子3顆及賭資共20萬600元，現場也查獲1名逾期停留的越南籍移工。

據了解，這些工人在中午用餐時間，不願好好休息補充體力，仍舊賭性堅強，糾眾吆喝聚賭，由於聲音實在太過吵雜，才被警方盯上。蔡男等16人於昨天警詢後，依賭博罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。另查獲的逾期停留越南籍移工，則按就業服務法由移民署新北市專勤隊裁處。