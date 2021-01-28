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影／板橋建築工地內暗藏賭場 海山警蒐證多日逮16人

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市海山警分局日前接獲情資，轄區藝文特區附近的建築工地內疑有人聚賭，警方由督察組、偵查隊及轄區新海派出所警力組成專案小組，監控數日，發現是工人們利用中午休息時間在工地區域內聚賭，昨天見時機成熟，當場逮捕16人，查扣賭資20萬餘元，警詢後依賭博罪嫌移送法辦。

海山警方日前接獲情報，指稱板橋區中正路發現藝文特區附近的建築工地內，有許多人進出頻繁，警方監控多日，發現疑似暗藏賭場，昨天中午動用18名警力，將該處工地出入口堵住後，逐層查緝，果真在5樓發現蔡姓男子等16名工人以天九牌方式聚賭，並查扣賭具天九牌32張、骰子3顆及賭資共20萬600元，現場也查獲1名逾期停留的越南籍移工。

據了解，這些工人在中午用餐時間，不願好好休息補充體力，仍舊賭性堅強，糾眾吆喝聚賭，由於聲音實在太過吵雜，才被警方盯上。蔡男等16人於昨天警詢後，依賭博罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。另查獲的逾期停留越南籍移工，則按就業服務法由移民署新北市專勤隊裁處。

海山警分局強調，年關將近，警方將持續打擊各類犯罪，積極查緝掃蕩職業賭場；也呼籲民眾多從事正當休閒活動，賭博行為所生的不法利益，易衍生治安事件，造成社會秩序的危害；如民眾發現可疑不法處所，請立即向警察機關報案，分局將主動偵辦，給市民一個安居樂業的環境。

新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市一處工地內暗藏賭場，海山警方蒐證多日昨逮16人，查扣賭資20多萬元。記者王長鼎／翻攝

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