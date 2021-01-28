影／男子醉倒路邊 睜眼見員警竟飆罵還動手襲警遭送辦

新北市王姓男子今天清晨醉倒路邊，睜眼見員警到處理竟飆罵還動手襲警，導致吳姓員警手腳多處擦挫傷，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。

新北市中和警分局今天清晨5時40分獲報，中和區廣福路、光華街口有酒醉男子路倒，中和派出所巡邏員警到場處理時，吳姓員警上前關心搖醒，竟遭滿身酒味的27歲王姓男子先以言語辱罵，甚至起身出手攻擊。

王員在壓制過程中，造成手腳多處擦挫傷，經送雙和醫院包紮處理後無大礙。署駐區張昭陽與中和警分局長李建廣今天上午前往派出所慰問。