尖石2歲男童吃葡萄意外噎死 家屬悲痛哭喊：就快過年了

男童被葡萄噎住後半小時，家屬才驅車趕抵消防隊求救，男童則因缺氧過久不幸身亡。記者巫鴻瑋／翻攝 新竹縣尖石鄉昨日晚間發生一起2歲男童噎死的意外案件，男童與家人昨晚在家中吃葡萄時，意外被葡萄塞住氣管，但家屬當下自行急救半小時後送到消防隊求救，經緊急送醫仍來不及挽回男童性命，讓男童家屬悲喊「就快過年了，怎麼會這樣」，檢方今天將進行相驗釐清男童死因。

不慎被葡萄噎死的男童家住南投，但近日與家人一同回到新竹縣尖石的外婆家遊玩，昨晚8時許，男童與家人一同在客廳看電視吃葡萄，卻因為將整顆葡萄塞入口中，意外噎住，雖然家人及時發現曾嘗試哈姆立克法急救，但仍無法將男童食道中的葡萄全部取出。

男童家屬急救20分鐘後才緊急驅車送往尖石消防分隊求救，當時值班的救護員見狀，立刻叫家屬把男童放在值班台上平躺，隨即拿來急救工具把塞住男童氣管的葡萄取出，並陸續抽出許多果肉殘渣，隨後坐上救護車送往竹東榮民醫院急救。

救護車一路火速趕往，不到20分鐘就從尖石山區送抵竹東榮民醫院，經急診室檢查男童氣管及食道中沒有異物梗塞，但疑似因缺氧時間過長，男童最後仍無法恢復呼吸心跳，在晚間9時許宣告不治。

檢方將在今天進行遺體相驗，要確認男童死因；男童家屬則至今仍無法接受小朋友只是因為吃葡萄就斷送性命。