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竹縣救護e化滿周年 瀕死患者急救成功率創新高
新竹縣政府消防局啟用救護紀錄雲端e化系統滿周年，消防局表示，去年透過院前12導程心電圖機、線上指導CPR等，拯救到院前心肺功能停止患者並成功出院、恢復正常生活者共25人，相較前一年增加2.5倍，展現救護成果。
消防局說，該局去年配置了10台到院前12導程心電圖機，去年因急性胸悶痛病患經車上施作心電圖機共334件，利用雲端系統，於現場傳送至醫院、指導醫師屬急性心肌梗塞共27件，成功守護27個家庭。
而去年到院前心肺功能停止（OHCA）患者共534件，經急救成功、康復出院並恢復正常生活者有25名，相較前一年的10人，增加2.5倍，每百萬人康復出院人數為44人，與六都最高的45人相比毫不遜色，而去年度到院前死亡急救成功率達23.4％，也創下竹縣歷來最高的數據。
消防局長孫福佑表示，新竹縣幅員廣大，屬於跨鄉鎮型送醫的縣市類型，大幅提升危急案件數據相當不容易，因同仁平時認真救護訓練及執勤態度，才能將病患各項處置得宜，去年也有多名民眾康復出院後，帶水果到分隊感謝消防員，也顯示同仁致力提升救護技術，獲得民眾的肯定。
東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇，同時也是新竹縣消防局指導醫師，他指出，119值勤員接獲報案電話，判斷為到院前心肺功能停止患者，除了調派救護車前往外，也會線上教導民眾進行CPR，直到救護人員到接手，有助於提升患者的急救成功率，進而有機會康復出院。
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