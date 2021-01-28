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竹縣救護e化滿周年 瀕死患者急救成功率創新高

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府消防局啟用救護紀錄雲端e化系統滿周年，消防局表示，去年透過院前12導程心電圖機、線上指導CPR等，拯救到院前心肺功能停止患者並成功出院、恢復正常生活者共25人，相較前一年增加2.5倍，展現救護成果。

消防局說，該局去年配置了10台到院前12導程心電圖機，去年因急性胸悶痛病患經車上施作心電圖機共334件，利用雲端系統，於現場傳送至醫院、指導醫師屬急性心肌梗塞共27件，成功守護27個家庭。

而去年到院前心肺功能停止（OHCA）患者共534件，經急救成功、康復出院並恢復正常生活者有25名，相較前一年的10人，增加2.5倍，每百萬人康復出院人數為44人，與六都最高的45人相比毫不遜色，而去年度到院前死亡急救成功率達23.4％，也創下竹縣歷來最高的數據。

消防局長孫福佑表示，新竹縣幅員廣大，屬於跨鄉鎮型送醫的縣市類型，大幅提升危急案件數據相當不容易，因同仁平時認真救護訓練及執勤態度，才能將病患各項處置得宜，去年也有多名民眾康復出院後，帶水果到分隊感謝消防員，也顯示同仁致力提升救護技術，獲得民眾的肯定。

東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇，同時也是新竹縣消防局指導醫師，他指出，119值勤員接獲報案電話，判斷為到院前心肺功能停止患者，除了調派救護車前往外，也會線上教導民眾進行CPR，直到救護人員到接手，有助於提升患者的急救成功率，進而有機會康復出院。

去年有多名民眾康復出院後，帶水果到分隊感謝消防員。圖／消防局提供
去年有多名民眾康復出院後，帶水果到分隊感謝消防員。圖／消防局提供
救護人員在救護車上將疑似心肌梗塞患者的心電圖透過救護平板傳輸至醫院。圖／消防局提供
救護人員在救護車上將疑似心肌梗塞患者的心電圖透過救護平板傳輸至醫院。圖／消防局提供

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