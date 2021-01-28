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婦人進不去World Gym 怒踹女業務全裸走動大鬧健身房
一名婦人去年9月背著寵物貓咪，要進入World Gym遭阻擋，突然情緒失控，涉嫌辱罵施姓女業務「不男不女、愛滋病」甚至怒踹施女，最後脫下洋裝，全裸在健身房四處走動，騷擾其他會員。士林地檢署偵結，全案依照公然猥褻等案起訴。
據悉，婦人因多次違規，要帶著寵物貓進入健身房，遭註銷會員資格，去年9月間某日，再度帶著貓上健身房，遭阻擋在外，不滿咆哮施姓業務，開罵「不男不女、男不男女不女、愛滋病」等語。
婦人當時在健身房和施女發生拉扯，不僅怒踹施女，遭其他店員壓制在地掙脫後，甚至脫下穿著的洋裝，無穿內衣褲，三點全露四處走動，還使用健身器材、做深蹲動作，騷擾其他會員。
店家報警後，警消到場後，消防人員替她著衣後強制送醫，因嚴重雙極性躁症等疾病，住院治療長達19天。施女經驗傷後，右側上臂多處擦傷、右側膝蓋擦傷等傷勢。
檢方認定，簡女在健身房行為，涉犯公然侮辱、傷害、公然猥褻等罪嫌，依法提起公訴。
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