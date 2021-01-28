無業男搶走台茂萬寶龍最貴34萬機械表 持美工刀拉女當街對峙

桃園林姓男子自稱快過年缺錢花用，昨晚到蘆竹台茂購物中心鎖定萬寶龍專櫃，佯稱要購買店內最高價，訂價約34萬多元的NICOLAS RIEUSSEC系列的機械表，卻塞進口袋拔腿狂奔，還企圖搶計程車、機車逃逸，遭司機、民眾合力壓制痛毆一頓，警方依強盜等罪嫌送辦，手表並以發還店家。

警方調查，林男（42歲）昨晚8點多先是在台茂商場內四處走動，並在萬寶龍專櫃繞了兩圈，並主動向店員要求說想看手表，一開始先拿了支價格約20幾萬的，林得知價格後，再要求說想看「全店最貴的」，店員再出示另支定價34多萬元給他看。

林拿在手上也沒試戴，隨即向專櫃小姐說要購買，並詢問能否部分付現金、部分刷卡，對方同意後要求先拿回手表被林拒絕，結果店員才一轉身，林隨即往大門方向快步離去，店家驚覺也立刻追上前。

林跑出百貨企圖攔計程車，但因後方人員追趕，司機有警覺並未載客，林前後拉了2輛車門都失敗，他再推倒另一1名司機，跳上駕駛座踩油門要離去，但因過於匆忙，忘記放下手煞車，就連車門都沒關，開了不到50公尺就被4、5名司機追上。

林不罷休，還亮出1把美工刀和在場人對峙，司機們也拿起路邊的三角錐防身，雙方僵持不下，林又見一旁行經的機車，把後座年輕女子強行拉扯下來，企圖再搶機車逃逸，但騎車的20歲男子見女友受傷，奮力反抗把林抓住不放，並和其他計程車司機把他壓制在地。

警方獲報到場，林已遭眾人制伏，隨即在他身上口袋起獲搶來的高價手表，由於表外部有包塑膠膜並無刮傷損壞，警方經店家做完筆錄後，已先行將手表發還店家。

警方發現，林男有多項前科，目前無業，他僅坦承因為快要過年缺錢花用，才會鎖定店家企圖搶高價手錶變賣，對於其餘作案細節則不願多談，警方詢後已依強盜、搶奪未遂等罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。