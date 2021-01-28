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「五寶爸」7月大男嬰燙傷送加護病房 檢初步排除兒虐
台中市27歲的「五寶爸」江先生，育有5名年幼女日子不好過，他最小兒子即7個月大男嬰，本月24日傍晚洗澡時，被熱水燙傷，疑遭兒虐？經醫院通報，台中地檢署主動調查，檢察官前往江的租住處調查，江的妻子表示在洗手台為幼子洗澡時，一時恍神分心，幼子碰觸水龍頭開關，致熱水從幼子左肩淋下燙傷，檢察官初判排除兒虐，認是疏失所致。
江男的幼子即7個月大男嬰，本月24日傍晚，由媽媽為幼子在洗手台洗澡時，被熱心燙傷，經送醫院救治，熱水由左肩淋到身體及下半身，全身近30%2度燙傷已經送入加護病房觀察，經醫院通報社會局。
台中地檢署主動調查，襄閱主任檢察官卓俊忠表示，該署檢察官鄭珮琪26日至江男的租住處勘查，江的妻子表示新搬租住處，無嬰兒澡盆，就在洗手台為幼子洗澡，以蓮蓬頭沖幼子身體，她一時恍神分心，幼子碰觸水龍頭開關，70多度的熱水，從幼子左肩淋下身體燙傷。
檢察官請員警當場作實驗，發現一打開水龍頭的溫度，由溫度計量出水溫高達70多度，男嬰的皮膚絕對會被燙傷。檢察官初判研判本案非兒虐，應是疏失所致，由中檢持續調查。
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