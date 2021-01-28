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影／周子瑜家遭竊 母親感謝警方迅速找回女兒失竊物品
明星周子瑜位於台南市住處遭竊，警方迅速破案，周子瑜母親黃燕玲今天在台南市表示，她很感謝高雄市刑速找回被竊物品，因為這些對粉絲來說可能是有價，但對她們來說是無價，因為有紀念意義。
黃燕玲在台南市接受訪問時表示，她當初要給年輕人一個機會，約2年前請汪到家裡打掃，既然犯錯應該接受處罰，基於愛心，希望汪事後可以做些公益，回饋社會。.
據了解，黃燕玲於本月中發現位於臺南市東區住處周子瑜房間內，存放簽名紀念品大量遭竊，周母向熟識的高雄市警察局公關室專員陳柏彰求助，案由高雄市刑大受理後，和台南市警一分偵查隊共同偵辦，發現定期至周宅清潔的汪姓工人涉有重嫌。
警方於25日下午持搜索票前往臺南市永康區工人住處執行搜索，當場查獲汪嫌到案，並帶同警方前往台南市東區寄賣店家，取出簽名CD共計12組、簽名照一疊等證，全案由高雄市刑大五分隊辦理移送。
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