少年告白19歲女慘遭打槍 竟遷怒撂人痛毆牽線男
高雄前鎮區今天凌晨驚傳鬥毆！17歲陳姓少年疑先前對19歲林姓女子告白慘遭打槍，結果陳今凌晨經過興仁公園，目睹替他牽線者21歲孫姓男子跟林女等人有說有笑，氣得揪人持安全帽、刀子痛打孫姓男子，幸好孫僅輕傷，警方獲報到趕抵後陸續帶回陳姓少年在內6人偵辦。
警方查出，全案源自2個多月前，孫姓男子介紹林姓女子給陳姓少年認識，陳有意追求，私底下對林女告白，但她卻拒絕，沒想到昨晚林女跟孫姓男子等3男3女在前鎮區德昌路興仁公園談天時，陳經過見狀，覺得遭到戲弄，相當不滿，立即打電話另外揪多人來助陣。
陳姓少年等多人當時持多頂安全帽、1把刀，圍毆孫姓男子，導致孫的頭部、左腳受輕傷；當下旁人趕緊報案，孫姓男子送醫包紮後幸好無大礙。
警方快打部隊抵達已沒有衝突，透過訪查、指證，迅速帶回陳姓少年等6嫌，其中2成年、4未成年，預計將未成年送高雄少家法院，成年者依傷害罪、聚眾鬥毆罪偵辦。
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