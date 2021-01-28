賓士男投資失利萬念俱灰 高屏警聯手搜尋及時擋下

住高雄市大寮區35歲男子昨天上午開賓士轎車出門後，傳簡訊告知家人因投資失利心情鬱悶不想活了，家人憂心尋短，急向轄區派出所報案求助，高雄警方調閱男子最後手機定位是在屏東縣東港鎮南平路，轉報屏東縣警局協尋，東港分局東港派出所員警依車號和男子特徵，在大鵬灣國家風景區帆船基地找到人，安撫情緒後帶至派出所，由家屬陪伴返家。

東港分局勤務指揮中心昨天上午8時接獲高雄市警局通報後，通報各派出所加強協尋男子行蹤，東港派出所警員胡俊國、葉宜瑄在巡邏時接獲通報，記下特徵及車號，在大鵬灣國家風景區環灣大道來回搜尋，不久發現該輛銀色賓士車從對向車道迎面而過，員警隨即調頭跟隨。

員警見賓士車駛至大鵬灣帆船基地，1名男子精神恍惚且神情憔悴，下車後往海邊走去，員警確認為協尋對象後立即下車拉住男子，男子起初不願配合到派出所，警員安撫情緒說：「世上沒有解決不了的事情」、「輕生是最懦弱的表現」，有問題可協助，說服男子回派出所休息並通知家屬到場，最後由家屬陪伴開車返家，家屬深表感謝。