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台中「五寶爸」7個月大么兒全身30%燙傷 社會局、檢方介入

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

台中27歲「五寶爸」江先生生育5名子女生活陷入困境，這陣子且風波不斷，昨天前房東控訴他退租後從6樓住處搬走大冰箱，卻留下垃圾與當初上網販售的嬰兒車，五寶爸則向房東解釋，無法清理租屋處垃圾是因為7個月大的么兒洗澡時不慎燙傷。台中市社會局表示，經社工家訪，檢察官介入調查，評估為意外事件，男嬰入院時意識良好，可自行喝奶，飲食正常，目前在加護病房治療觀察。

台中市社會局指出，據醫院診斷，男嬰全身有30%的面積二度燙傷，包含肚子、大腿兩側和左手臂。媽媽跟社工說，在洗手台幫男嬰洗澡時因故分心，沒注意到男嬰將水龍頭由溫水轉到熱水，發現男嬰燙傷後立刻沖冷水，並請朋友載送就醫，社工說男嬰家長相當自責，現在媽媽在醫院照顧男嬰，爸爸在家照顧其他小孩。

社會局表示，目前兩位社工密集訪視，連結育兒指導和早期療育資源，到家裡協助家長，提升照顧能力和居家安全。另外協助申請低收入戶，過年前連結慈善團體給予經濟協助。

社會局表示，暫時無安置計畫，會積極介入評估，如果家庭的照顧能力和資源仍無法提升，才會緊急安置小孩。

五寶爸江先生，去年平安夜因沒錢讓女兒看病，上網求售女兒嬰兒車，要籌醫藥費，消息曝光，有老闆願意提供工作機會，五寶爸一度決定身兼二職，下決心改善家庭狀況，但僅上班5天就辭職。

五寶爸的境遇，原本頗受社會同情，但介紹了工作，只做5天就辭職，照顧小孩也不盡心，有網友就抨擊，「一直出包，造成社會困擾，就是不想自己工作照顧小孩，浪費社會資源。」

社工表示，這起事件，家長已很自責，會密切再予以輔導。

台中27歲「五寶爸」江先生生育5名子女生活陷入困境，這陣子且風波不斷，昨天7個月大的么兒洗澡時不慎燙傷。圖／台中行善團提供
台中27歲「五寶爸」江先生生育5名子女生活陷入困境，這陣子且風波不斷，昨天7個月大的么兒洗澡時不慎燙傷。圖／台中行善團提供

社工 房東

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