輕熟女遇電梯故障卡一小時猛敲門 友人相認讓她好窘

台中市黃姓女子在前天搭電梯下樓倒垃圾時，卡在大樓一、二樓間，黃女按電梯的通話按鈕，向外界求助，未料電梯廠商遲遲未到場，黃女只好不斷敲打電梯門，有巡邏保全發現後，通報警、消到場，當時要找黃女的朋友看到大陣仗時，也前往詢問「發生什麼事」，還驚訝「妳怎麼在裡面」，讓困在電梯裡的黃女好窘。

台中市第六警分局工業區所警員鄒萬平、林意智前天巡邏時，接獲民眾報案稱，台中市西屯區工業區38路的大樓，有人受困在故障的電梯內。

警方到場調查，才知道黃姓女子（35歲）在當天下樓倒垃圾時，電梯突然故障，卡在大樓一、二樓間，但利用電梯通話鈕向外界求助後，電梯維修廠商遲遲不來，黃女想到還與朋友有約，因此不斷敲打電梯門，希望有其他人幫忙她快點脫困，黃女卡了一個多小時後才獲救。

當時黃姓女子的朋友也剛好到場，看到警、消、社區保全、鄰居都在大陣仗的圍在電梯外，還好奇詢問「發生什麼事了」、「我朋友都沒接手機耶」，黃女才隔著電梯門與朋友相認，也有些困窘。