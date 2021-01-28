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高速公路上天外飛來凶器！ 擋風玻璃碎、駕駛嚇破膽
國道1號北上頭份新竹路段26日發生一起驚悚異物砸車案件，楊姓女駕駛Po網指出，當天上午8時許，她正準備開車前往新竹上班，卻在途中被天外飛來的鐵製「暗器」擊中擋風玻璃，玻璃當場碎裂，幸好沒失控釀成更嚴重意外，國道警方則回應，已接獲民眾報案，肇事駕駛可依法裁罰3000至18000元罰鍰。
受害的楊姓女子事後表示「九死一生」，更稱像歷經「絕命終結站」，感覺第一次離死亡那麼近，更表示事發當下因左右車道及前後都有車「根本無處閃躲」，只能緊抓方向盤眼睜睜看著天外飛來的鐵器先擊中引擎蓋後彈到半空，隨後又落下擊碎擋風玻璃。
從行車紀錄器仔細查看，才發現擊中擋風玻璃的凶器，疑似就是事發時右前方砂石車車身旁掉落的工具，讓駕駛驚呼天外飛來橫禍「腎上腺素激增」、「下午開會很茫，下班前肩胛骨酸」，還表示幸好方向盤緊握沒嚇到慌亂轉，也還好玻璃沒整片掉落「要不然就GG了！」
國道警第二大隊楊梅分隊長游書昀表示，依照道路交通管理處罰條例第30條，肇事的砂石車因沒有確實將車上貨物綁妥放置，可開罰3000至18000元罰鍰，目前警方已鎖定車牌追人，也提醒用路人如果在高速公路遭遇類似狀況，應抓緊方向盤、切勿驚慌急煞，將車輛緩慢行駛至路肩等待救援。
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