快訊

型男求轉運改新名長達15字 擔心印章刻不下父母也傻眼

和桃園有關？台中漢來海港城餐廳突封館消毒 市府說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高速公路上天外飛來凶器！ 擋風玻璃碎、駕駛嚇破膽

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道1號北上頭份新竹路段26日發生一起驚悚異物砸車案件，楊姓女駕駛Po網指出，當天上午8時許，她正準備開車前往新竹上班，卻在途中被天外飛來的鐵製「暗器」擊中擋風玻璃，玻璃當場碎裂，幸好沒失控釀成更嚴重意外，國道警方則回應，已接獲民眾報案，肇事駕駛可依法裁罰3000至18000元罰鍰。

受害的楊姓女子事後表示「九死一生」，更稱像歷經「絕命終結站」，感覺第一次離死亡那麼近，更表示事發當下因左右車道及前後都有車「根本無處閃躲」，只能緊抓方向盤眼睜睜看著天外飛來的鐵器先擊中引擎蓋後彈到半空，隨後又落下擊碎擋風玻璃。

從行車紀錄器仔細查看，才發現擊中擋風玻璃的凶器，疑似就是事發時右前方砂石車車身旁掉落的工具，讓駕駛驚呼天外飛來橫禍「腎上腺素激增」、「下午開會很茫，下班前肩胛骨酸」，還表示幸好方向盤緊握沒嚇到慌亂轉，也還好玻璃沒整片掉落「要不然就GG了！」

國道警第二大隊楊梅分隊長游書昀表示，依照道路交通管理處罰條例第30條，肇事的砂石車因沒有確實將車上貨物綁妥放置，可開罰3000至18000元罰鍰，目前警方已鎖定車牌追人，也提醒用路人如果在高速公路遭遇類似狀況，應抓緊方向盤、切勿驚慌急煞，將車輛緩慢行駛至路肩等待救援。

楊姓女子駕車在高速公路上竟遇天外飛來橫禍，擋風玻璃碎裂，幸好沒造成車內人員傷亡。圖／翻攝自爆料公社
楊姓女子駕車在高速公路上竟遇天外飛來橫禍，擋風玻璃碎裂，幸好沒造成車內人員傷亡。圖／翻攝自爆料公社
楊姓女子駕車在高速公路上竟遇天外飛來橫禍，當場擊碎擋風玻璃，幸好沒造成車內人員傷亡。圖／翻攝自爆料公社
楊姓女子駕車在高速公路上竟遇天外飛來橫禍，當場擊碎擋風玻璃，幸好沒造成車內人員傷亡。圖／翻攝自爆料公社
楊姓女子駕車在高速公路上竟遇天外飛來橫禍，當場擊碎擋風玻璃，幸好沒造成車內人員傷亡。圖／翻攝自爆料公社
楊姓女子駕車在高速公路上竟遇天外飛來橫禍，當場擊碎擋風玻璃，幸好沒造成車內人員傷亡。圖／翻攝自爆料公社

國道 擋風玻璃 新竹

延伸閱讀

驚悚！屏東里嶺大橋砂石車緊貼機車 車身震動害騎士險摔車

國3南下關廟新化砂石車追撞4車 4人受傷送醫回堵6公里

影／撞擊瞬間曝光！開車撞上滿載竹子貨車 男子爆頭慘死

男開車撞上滿載竹子貨車 車及頭部都遭刺穿慘死

相關新聞

周子瑜台南老家驚傳遭竊 珍貴簽名照、專輯等流落網拍

韓國女團「TWICE」成員周子瑜驚傳上周台南的老家請人到府清潔，卻慘遭趁機洗劫財物，不少她珍貴的簽名照、海報、專輯等都失...

高速公路上天外飛來凶器！ 擋風玻璃碎、駕駛嚇破膽

國道1號北上頭份新竹路段26日發生一起驚悚異物砸車案件，楊姓女駕駛Po網指出，當天上午8時許，她正準備開車前往新竹上班，...

周子瑜家遭竊62張簽名照、寫真書全曝光 專輯被網拍3千售出

韓國女團「TWICE」成員周子瑜驚傳台南的老家被到府清潔行竊，警方3天前到29歲嫌犯汪姓女子的台南永康區住處搜索，扣得周...

瑞芳透天厝凌晨惡火…屋主中風命喪火窟 另3人幸運逃生

新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝，今天凌晨發生火警，消防隊員獲報趕到現場，2樓已全面燃燒，火舌竄出屋外。屋內1家4口，...

獨／抓到了！台中北區怪男稱「找表哥」 卻連續闖空門

台中市北區金龍街附近在近日傳出有一名歹徒，四處闖空門，尋找下手目標，造成居民人心惶惶，經本報獨家報導後，警方在今天上午循...

輕熟女遇電梯故障卡一小時猛敲門 友人相認讓她好窘

台中市黃姓女子在前天搭電梯下樓倒垃圾時，卡在大樓一、二樓間，黃女按電梯的通話按鈕，向外界求助，未料電梯廠商遲遲未到場，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。