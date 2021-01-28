周子瑜家遭竊62張簽名照、寫真書全曝光 專輯被網拍3千售出

周子瑜簽名照。記者林伯驊／攝影 韓國女團「TWICE」成員周子瑜驚傳台南的老家被到府清潔行竊，警方3天前到29歲嫌犯汪姓女子的台南永康區住處搜索，扣得周子瑜簽名照62張、簽名專輯11套、簽名寫真書2本，更發現汪女已把贓物放到蝦皮網站拍賣，已售出1張簽名專輯，獲3000元贓款。

據了解，周子瑜家人經友人介紹認識汪姓女清潔員，汪女已到府清潔1年多，卻發覺周子瑜的商品有利可圖，去年11月、今年1月下手行竊，再放到蝦皮網站販售。

周子瑜家人本月22日發覺商品短少，上網搜索時驚見失物竟出現網拍網站，由於周子瑜母親經營的醫美診所公司在高雄，本月23日向高雄警方報案；警方追查網拍賣家身分鎖定汪，25日持搜索票到汪女永康區住處逮人。