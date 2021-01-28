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屏東市廣東路車禍事故最多 警方取締併排停車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東警分局統計去年屏東市區各路段車禍發生件數，屏東市廣東路、中正路、民生路是發生車禍前三名，廣東路最多536件，換算月平均47件車禍，警方分析車禍事故，違規樣態以併排停車占最多，在上下班、中午用餐時段，針對併排停車加強取締。

屏東警分局指出，規畫專案勤務加強執法，去年11、12月，在上下班及用餐時段加強併排違停取締件數達311件，統計11、12月交通事故平均月發生30件，月平均減少17件，車禍事故下降約兩成。

警方指出，屏東市廣東路沿線商家林立，用餐時間民眾為圖購餐方便，任意將汽車違規併排停車，造成機車族閃避違規車輛而與汽車爭道，釀成車禍事故頻傳。除廣東路段加強取締外，警方也在中正路、民生路展開取締執法作為。

警方指出，除劃設紅線路段禁止臨時停車外，機慢車優先道、人行道以及路口10公尺內也是禁止停車處所，違規停車除由警方現場製單或逕行舉發，若遭民眾網路檢舉，也會遭開罰。

屏東警分局在中正路、永福路口執法取締交通違規。圖／屏東警分局提供
屏東警分局在中正路、永福路口執法取締交通違規。圖／屏東警分局提供
屏東市廣東路車禍事故是屏東市區最多，常見違規樣態汽車占用機車慢車道停車。圖／屏東警分局提供
屏東市廣東路車禍事故是屏東市區最多，常見違規樣態汽車占用機車慢車道停車。圖／屏東警分局提供
屏東市廣東路車禍事故是屏東市區最多，常見違規樣態紅線停車。圖／屏東警分局提供
屏東市廣東路車禍事故是屏東市區最多，常見違規樣態紅線停車。圖／屏東警分局提供

車禍 屏東 廣東

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