快訊

部桃群聚4「+0」？綜合大樓309人採檢 陳時中下午2時說明

地震儀可以分辨核爆和地震嗎？ 蔡英文問倒鄭明典

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臭豆腐疑過期消費者理論爆衝突 警噴辣椒水管束3人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子等3人，因不滿在南屯區向心南路一家臭臭鍋店，疑購買到疑過期的臭豆腐，昨晚9時許前往店家理論，還發生口角，過程中吳與兩名店員發生糾紛，當時店內消費者發現後，趕緊報警，警方到場後，因吳等人情緒激動、動作較大，使用辣椒水制伏，並帶回吳等3人管束，待3人冷靜後，責付家屬帶回。

台中市第四警分局在昨天晚間9時許，接獲報案南屯區向心南路一家臭臭鍋店有消費糾紛，警方到場調查，吳姓（26歲）、吳姓（24歲）、蘇姓男子（23歲）等3人指控，早先在該臭臭鍋店外帶的臭豆腐，疑似有過期的狀況，因此到店裡理論，過程中楊姓（48歲）、楊姓店員（50歲）起口角，才爆發衝突。

因店家已允諾賠款，但吳姓男子等人在協調過程中心有不甘，要求店家在糾紛與口角與店員的態度上，要有一個合理的解釋，吳等3人語氣態度較為激昂，警方為避免事端繼續擴大，產生更激烈的肢體衝突，上前將雙方隔開。

警方隔開雙方時，因蘇姓男子動作較大，警方為防止衍生事端，依法使用辣椒水制止，以防止事端擴大，並於控制現場後查抄雙方資料，要求不可再有糾紛情事後，將吳等3人責付家屬帶回。

台中市南屯區向心南路昨晚爆發消費糾紛，警方到場排除，使用辣椒水制伏失控的消費者。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區向心南路昨晚爆發消費糾紛，警方到場排除，使用辣椒水制伏失控的消費者。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區向心南路一家臭臭鍋店昨晚爆發消費糾紛，警方出動3輛警車到場，引發市民關注。圖／摘自南屯大小事
台中市南屯區向心南路一家臭臭鍋店昨晚爆發消費糾紛，警方出動3輛警車到場，引發市民關注。圖／摘自南屯大小事

臭豆腐 台中市

延伸閱讀

不滿口角被打 台中婦人燒死酒醉遊民

國安局謊稱媒體公關餐敘 吃2460元報公帳、3人貪汙起訴

影／「不要打我爸爸！」影片PO網 網友一面倒支持警執法

影／台中酒客散場紅線違停 與警爭執被噴辣椒水帶回

相關新聞

周子瑜台南老家驚傳遭竊 珍貴簽名照、專輯等流落網拍

韓國女團「TWICE」成員周子瑜驚傳上周台南的老家請人到府清潔，卻慘遭趁機洗劫財物，不少她珍貴的簽名照、海報、專輯等都失...

周子瑜家遭竊62張簽名照、寫真書全曝光 專輯被網拍3千售出

韓國女團「TWICE」成員周子瑜驚傳台南的老家被到府清潔行竊，警方3天前到29歲嫌犯汪姓女子的台南永康區住處搜索，扣得周...

瑞芳透天厝凌晨惡火…屋主中風命喪火窟 另3人幸運逃生

新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝，今天凌晨發生火警，消防隊員獲報趕到現場，2樓已全面燃燒，火舌竄出屋外。屋內1家4口，...

屏東市廣東路車禍事故最多 警方取締併排停車

屏東警分局統計去年屏東市區各路段車禍發生件數，屏東市廣東路、中正路、民生路是發生車禍前三名，廣東路最多536件，換算月平...

臭豆腐疑過期消費者理論爆衝突 警噴辣椒水管束3人

台中市吳姓男子等3人，因不滿在南屯區向心南路一家臭臭鍋店，疑購買到疑過期的臭豆腐，昨晚9時許前往店家理論，還發生口角，過...

守護長輩安全 白河警協助自行車裝設太陽能車燈

年關近，台南市白河警分局昨下午為40名社區長輩所有自行車，加裝太陽能車燈，警方貼心守護長輩安全過好年，長輩個個笑呵呵，直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。