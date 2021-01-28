臭豆腐疑過期消費者理論爆衝突 警噴辣椒水管束3人

台中市吳姓男子等3人，因不滿在南屯區向心南路一家臭臭鍋店，疑購買到疑過期的臭豆腐，昨晚9時許前往店家理論，還發生口角，過程中吳與兩名店員發生糾紛，當時店內消費者發現後，趕緊報警，警方到場後，因吳等人情緒激動、動作較大，使用辣椒水制伏，並帶回吳等3人管束，待3人冷靜後，責付家屬帶回。

台中市第四警分局在昨天晚間9時許，接獲報案南屯區向心南路一家臭臭鍋店有消費糾紛，警方到場調查，吳姓（26歲）、吳姓（24歲）、蘇姓男子（23歲）等3人指控，早先在該臭臭鍋店外帶的臭豆腐，疑似有過期的狀況，因此到店裡理論，過程中楊姓（48歲）、楊姓店員（50歲）起口角，才爆發衝突。

因店家已允諾賠款，但吳姓男子等人在協調過程中心有不甘，要求店家在糾紛與口角與店員的態度上，要有一個合理的解釋，吳等3人語氣態度較為激昂，警方為避免事端繼續擴大，產生更激烈的肢體衝突，上前將雙方隔開。