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守護長輩安全 白河警協助自行車裝設太陽能車燈

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

年關近，台南市白河警分局昨下午為40名社區長輩所有自行車，加裝太陽能車燈，警方貼心守護長輩安全過好年，長輩個個笑呵呵，直說足感心。

白河警分局昨結合外角里三官寶殿「賞兵會」辦理社區治安會議，並舉辦「火金姑閃爍守護活動」，會中由白河派出所所長陳永旺主持，副分局長李忠憲率偵查隊副隊長胡益源、交通組巡官薛宇庭、防治組家防官毛志生等一同參與，透過宣導提醒民眾交通安全注意大型車內輪差、戴安全帽、防詐騙及家庭暴力防治等。

會中由外角里里長盛偉崇號召轄內長者近40位長者，將平時代步自行車騎來，警方宣導交通安全後，由白河員警逐一幫忙裝設太陽能腳踏車燈，會議結束天色已暗，長者們看著每部自行車閃亮車燈，如火金姑的閃爍，來警示守護長者行車安全，也與會議中提醒的安全駕駛、路口警覺等觀念相呼應，開心騎著閃爍的火金姑自行車安全回家。

白河警員為長輩自行車加裝太陽能車燈，守護安全。記者謝進盛／翻攝
白河警員為長輩自行車加裝太陽能車燈，守護安全。記者謝進盛／翻攝
白河警員為長輩自行車加裝太陽能車燈，守護安全。記者謝進盛／翻攝
白河警員為長輩自行車加裝太陽能車燈，守護安全。記者謝進盛／翻攝

白河 自行車 家庭暴力

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