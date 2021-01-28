守護長輩安全 白河警協助自行車裝設太陽能車燈

年關近，台南市白河警分局昨下午為40名社區長輩所有自行車，加裝太陽能車燈，警方貼心守護長輩安全過好年，長輩個個笑呵呵，直說足感心。

白河警分局昨結合外角里三官寶殿「賞兵會」辦理社區治安會議，並舉辦「火金姑閃爍守護活動」，會中由白河派出所所長陳永旺主持，副分局長李忠憲率偵查隊副隊長胡益源、交通組巡官薛宇庭、防治組家防官毛志生等一同參與，透過宣導提醒民眾交通安全注意大型車內輪差、戴安全帽、防詐騙及家庭暴力防治等。