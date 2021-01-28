影／模擬火場情境救人 台南消防新秀精進救災技能

台南市消防局35名新進人員及陞任幹部17名共52人，今天在新化訓練中心參加學科及術科訓練，新進消防人員模擬在煙霧迷漫火場中，將昏倒民眾救出送醫，精進消防救災技能。

學科課程包括：執行消防工作應注意事項、火災預防、災害防救、災害搶救、緊急救護、教育訓練、救災救護勤務運作、火災現場搶救處置、執行消防工作須知及救災安全須知等課程。

術科課程則有個人防護裝備穿脫、破壞器材及移動式泵浦操作、消防車操、梯間佈線及高樓佈線、濃煙搜索及美式梯操作等技能。

市長黃偉哲表示，消防局在新進人員報到後隨即辦理訓練，使他們能夠熟稔各項消防工作，無縫接軌立即成為防火救災救護的即時戰力，因應春節將至要求市府相關單位加強查察公共場所和設施，提升場所面對緊急事件應變能力，讓市民在享受年節時有所保障。