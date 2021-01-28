瑞芳透天厝凌晨惡火…屋主中風命喪火窟 另3人幸運逃生

新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝，今天凌晨發生火警，消防隊員獲報趕到現場，2樓已全面燃燒，火舌竄出屋外。屋內1家4口，劉姓屋主曾中風行動不便受困，另3人及時逃出。消防隊員控制火勢後，進入火場搜救，發現劉男不幸喪生火窟。警、消已封鎖現場，起火原因由消防局調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心，今天凌晨2點出頭接獲火警報案電話，大埔路民宅火警現場距離瑞亭消防分隊約20公尺，隊員才出勤就看到明顯火煙，回報請求支援。消防局共調派31輛車、73名警消前往救援。

劉妻向消防人員說，她和兒子、外孫女都逃出來了，但69歲劉男行動不便，還在2樓。由於火勢猛烈，消防人員難以立即進入火場搜救，布設水線灌救約30分鐘後控制火場，進到屋內2樓房間，發現劉男已被燒成焦屍。