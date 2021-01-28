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瑞芳透天厝凌晨惡火…屋主中風命喪火窟 另3人幸運逃生

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝，今天凌晨發生火警，消防隊員獲報趕到現場，2樓已全面燃燒，火舌竄出屋外。屋內1家4口，劉姓屋主曾中風行動不便受困，另3人及時逃出。消防隊員控制火勢後，進入火場搜救，發現劉男不幸喪生火窟。警、消已封鎖現場，起火原因由消防局調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心，今天凌晨2點出頭接獲火警報案電話，大埔路民宅火警現場距離瑞亭消防分隊約20公尺，隊員才出勤就看到明顯火煙，回報請求支援。消防局共調派31輛車、73名警消前往救援。

劉妻向消防人員說，她和兒子、外孫女都逃出來了，但69歲劉男行動不便，還在2樓。由於火勢猛烈，消防人員難以立即進入火場搜救，布設水線灌救約30分鐘後控制火場，進到屋內2樓房間，發現劉男已被燒成焦屍。

警消處理殘火，清晨時撲滅，在火場外拉起封鎖線調查。起火點及起火原因由消防局火災鑑識中心調查。

新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，火勢猛烈，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，火勢猛烈，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，火勢猛烈，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，火勢猛烈，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，消防人員前往灌救，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，消防人員前往灌救，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，消防人員前往灌救，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區大埔路1棟3層樓透天厝今天凌晨發生火警，消防人員前往灌救，劉姓屋主不幸喪生火窟。記者邱瑞杰／翻攝

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