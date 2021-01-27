埔心車站男子入侵鐵道遭撞擊致死　上下身分離

桃園市楊梅區埔心車站晚間傳出行人入侵鐵軌遭列車撞擊致死的意外，1名年約50歲的男子今晚10點許突然出現在埔心車站第五月台前的鐵軌上，遭進站的台鐵北上146次自強號列車撞上，消防人員於10點15分獲報抵達現場時，男子已明顯死亡，身體遭撞擊後分離。

消防隊表示，男子遭撞擊後當場死亡上下身分離，下半身卡在埔心車站第五月台下方涵洞，上半身目前仍在找尋中，第五月台上尋獲疑似男子的拖鞋及手機，男子身分、事故起因還有待調查。

台鐵表示，台鐵146次潮州開往七堵的自強號列車今晚9點47分，於埔心站南端西線上行進站間，撞到一侵入路線行人，目前以東線單線行車，列車有部分車廂停靠月台，旅客換乘2254次，已通知路警及119到現場處理。