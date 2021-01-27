動保員國道3號基隆隧道車禍 一度受困骨折送醫
基隆市劉姓動保員今天下午4時許，駕駛動物管制車行經國道3號基隆隧道時，與一輛貨車發生擦撞，劉男一度受困，救出時右手和右腳疑似骨折，幸意識清楚送醫治療。
基隆市動物保護防疫所指出，64歲劉姓動保員下午4時許駕駛動物管制車，載送化毛膏要到基隆市寵物銀行，車上沒有任何動物，行經國道3號南下約0.9公里處時，與一輛貨車發生擦撞。
消防局獲報出動安樂和中山分隊前往救援，劉男一度受困車內，救出時右手和右腳疑似骨折，至於貨車司機63歲李姓男子則頭部受傷，所幸兩人均意識清楚，送往基隆長庚醫院治療。
這起車禍也造成國道3號一度回堵，車禍在晚間5時43分排除，至於確切車禍發生原因，仍有待國道警方調查後才能釐清。
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