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男子違反居家隔離被裁罰10萬 原來是被強押逼債獲撤銷
南投市27歲陳姓男子去年年底因違反居家隔離檢疫遭到裁罰10萬元，但執行署彰化行政執行處卻發現陳男其實是遭人逼債，強押離開檢疫處所才被開罰，彰化行政執行處認為防疫應兼顧人權保障，在聯繫相關裁罰機關後，今天到陳姓男子家中協助辦理撤銷裁罰的程序。
彰化行政執行處表示，南投市陳姓男子去年10月30日自香港入境，依規定應執行居家檢疫至同年11月13日，他借住在朋友的水里住所進行隔離。但他的朋友因在外欠錢，討債集團去年11月1日晚上11時，到他進行居家隔離的處所討債，將他打傷並強押回南投市住處，
與陳姓男子同住的父親看到後，立即報警，警方派員到場處理，發現他正在進行居家隔離中，也立即通報當地衛生機關處理。由於陳違反居家檢疫規定，且因為在居家檢疫期間，難以去驗傷舉證告發傷害，因此陳雖主張他遭強押，但卻難以立即提出被強押的證明。
南投縣衛生局為避免因為移送延宕而遺誤防疫先機，在裁罰10萬元後，移送彰化分署執行，彰化分署在辦理本案時，針對裁罰原因續行調查，除了詢問事情原委外，也詢問他的家人當日情形及被舉發的各種證據，發現陳在11月1日晚上應該確實是遭強押而違反隔離。
彰化分署指出，陳姓男子雖然違反了居家檢疫的義務，但是他的違反並非出於自己故意或過失的行為所導致，依據行政罰法第7條規定，這樣的行為，不應處罰。因此詢問完陳姓義務人後，隨即通報警方到場，讓陳姓義務人完成傷害妨害自由的報案程序，在轉請南投縣衛生局撤回執行。
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