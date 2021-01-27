快訊

搭大眾交通工具禁飲食！春節高鐵砍自由座、台鐵限120張站票

只用一槍！英軍SAS狙擊手一口氣消滅5名恐怖分子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子違反居家隔離被裁罰10萬 原來是被強押逼債獲撤銷

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

南投市27歲陳姓男子去年年底因違反居家隔離檢疫遭到裁罰10萬元，但執行署彰化行政執行處卻發現陳男其實是遭人逼債，強押離開檢疫處所才被開罰，彰化行政執行處認為防疫應兼顧人權保障，在聯繫相關裁罰機關後，今天到陳姓男子家中協助辦理撤銷裁罰的程序。

彰化行政執行處表示，南投市陳姓男子去年10月30日自香港入境，依規定應執行居家檢疫至同年11月13日，他借住在朋友的水里住所進行隔離。但他的朋友因在外欠錢，討債集團去年11月1日晚上11時，到他進行居家隔離的處所討債，將他打傷並強押回南投市住處，

與陳姓男子同住的父親看到後，立即報警，警方派員到場處理，發現他正在進行居家隔離中，也立即通報當地衛生機關處理。由於陳違反居家檢疫規定，且因為在居家檢疫期間，難以去驗傷舉證告發傷害，因此陳雖主張他遭強押，但卻難以立即提出被強押的證明。

南投縣衛生局為避免因為移送延宕而遺誤防疫先機，在裁罰10萬元後，移送彰化分署執行，彰化分署在辦理本案時，針對裁罰原因續行調查，除了詢問事情原委外，也詢問他的家人當日情形及被舉發的各種證據，發現陳在11月1日晚上應該確實是遭強押而違反隔離。

彰化分署指出，陳姓男子雖然違反了居家檢疫的義務，但是他的違反並非出於自己故意或過失的行為所導致，依據行政罰法第7條規定，這樣的行為，不應處罰。因此詢問完陳姓義務人後，隨即通報警方到場，讓陳姓義務人完成傷害妨害自由的報案程序，在轉請南投縣衛生局撤回執行。

南投市27歲陳姓男子去年年底因違反居家隔離檢疫遭到裁罰10萬元，但執行署彰化行政執行處卻發現陳男其實是遭人逼債，強押離開檢疫處所才被開罰，獲得撤銷罰款。照片／彰化行政執行署提供
南投市27歲陳姓男子去年年底因違反居家隔離檢疫遭到裁罰10萬元，但執行署彰化行政執行處卻發現陳男其實是遭人逼債，強押離開檢疫處所才被開罰，獲得撤銷罰款。照片／彰化行政執行署提供

衛生局 居家檢疫 居家隔離

延伸閱讀

加強防疫 南投縣府建議宮廟停辦春節大型活動

疫情升溫！萬里里發三千口罩籲防疫

金山老人共餐改外帶 防疫提升趣味不減

部桃匡列接觸者彰化累計13人 1人身體不適進行採檢

相關新聞

男子違反居家隔離被裁罰10萬 原來是被強押逼債獲撤銷

南投市27歲陳姓男子去年年底因違反居家隔離檢疫遭到裁罰10萬元，但執行署彰化行政執行處卻發現陳男其實是遭人逼債，強押離開...

影／友人LINE被盜用找7旬婦借錢投資 新店警成功攔阻

疑友人LINE被盜用，新北市75歲婦人日前遭騙到郵局要匯15萬元給友人，因該帳戶已被列為警示帳戶，新店警方接獲郵局人員通...

花蓮一個月3警倒下 鐵警副所長一覺不醒過世

花蓮玉里警分局蕭姓員警本月9日追捕竊賊猝逝，鐵路警察局花蓮分局和平派出所11日林姓員警倒下，隔了2周，今天傳出同個派出所...

瑞芳路口相撞 小貨車側翻、轎車車頭毀 2駕駛幸運無礙

何姓男子今天傍晚駕駛小貨車與陳男駕駛的轎車在瑞芳的路口發生碰撞，小貨車側翻路面。警、消到場救援，所幸兩人都無明顯外傷，車...

影／男子自學種植174株大麻市價約5000萬 初有成果就被逮

陳姓男子前年委託加拿大籍友人寄送30顆大麻種子，經過1年多後從2株原始母株後分枝成174株，粗估市價約5000萬元，沒想...

「投資博奕公司3萬，每月穩獲利」 北市女遭騙幸警攔阻

台北市楊姓女子看到一則廣告稱「投資博奕公司可賺錢」，便透過LINE與對方取得聯繫，對方向楊女稱「先投資3萬，之後每月可穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。