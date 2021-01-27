石油大亨要贈250萬 台東女子險被騙30萬元
台東陳姓女子在網路上認識自稱德國石油大亨的男子，佯稱要將投資賺得250萬元轉寄給陳婦，但遭查扣，需由陳匯30萬元手續費才可領取，所幸行員察覺有異、通報警方及時阻止。
台東縣警察局台東分局今天表示，25日下午接獲某銀行員通報，疑似有女子遭詐騙。
員警趕到現場時，60餘歲的陳姓女子正準備匯新台幣30萬元給她暱稱的「老公」。陳女說，在網路上認識自稱是德國石油大亨的男子，對方稱投資賺錢要將250萬元贈送給她，讓她過好日子。
不過250萬元被台灣的外交官查扣，她必須先匯30萬元手續費，才能領取男子贈送的包裹和250萬元。
台東分局指出，陳女表示，從未和該男子見過面，對方說英文，她不會說英文，倆人透過Line溝通。
員警告訴陳女「這是詐騙案」，並當著陳女面前撥打電話給自稱石油大亨的男子，對方都未接電話，陳女才察覺遭到詐騙，停止匯款，感謝員警協助查證，幫忙保住辛苦的積蓄。
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